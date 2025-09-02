"แม่ทัพกุ้ง" ย้ำล้อมลวดหนาม "ตาเมือนธม" ชั่วกัลปาวสาน เขมรอยากมาดูต้องขอวีซ่า - เผย 2 แนวทางทวงคืนปราสาทพระวิหาร

มทภ.2 ย้ำรั้วลวดหนามคืออาณาเขตไทย จะอยู่ชั่วกัลปาวสาน ปราสาทตาเมือนธมปิดแล้วปิดเลย เขมรอยากขึ้นมาต้องใช้วีซ่า-พาสปอร์ต เรื่องในอดีตไม่ขอวิจารณ์ อาจเป็นช่วงความสัมพันธ์ที่ดีหยวนๆ กัน พร้อมเผย 2 วิธีทวงคืนปราสาทพระวิหาร ย้ำยึดภูมะเขือเพราะอยู่ในอธิปไตยไทย แม้มีผู้ใหญ่ถามรุกแผ่นดินเขาหรือไม่
วันที่ 2 ก.ย.เวลา 13.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวตอนหนึ่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตอนหนึ่งว่า การสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาครั้งล่าสุดหนักกว่าปี 2554 ทหารกัมพูชามีความสูญเสียจำนวนมาก หลายประเทศติดต่อมาขอให้เราหยุดยิง แต่เป็นการหยุดยิงชั่วคราว ต่อรองสุดๆ แล้วได้มาแค่นี้ อยู่ระหว่างการเจรจา เขาก็ใช้สูตรเดิม วางระเบิดบอกไม่ได้วาง เจรจาอย่าง ไปพูดอย่าง ทำอย่าง ถามว่าน่าคบหรือไม่ แต่ยอมรับว่ามีบางคนที่อยากคบ ตนไม่ได้พาดพิงใคร จะคบใครอยากให้คิดให้ดี
พลโท บุญสิน ยืนยันว่า ภูมะเขือ พื้นที่ที่เราควบคุมได้ อยู่ในอธิปไตยของไทย เราไม่ได้ลุกล้ำใคร แม้จะมีผู้ใหญ่ถามว่า ได้รุกประเทศเขาหรือไม่ ตนไม่สนใจอดีตไม่สำคัญแต่ปัจจุบันต้องเอาออก
ส่วนประสาทพระวิหารเราแพ้คดีไปแล้ว ได้คุยนักกฎหมาย มี 2 วิธี ได้คืนมา 1.ยื่นต่อศาลโลกใหม่ คำตัดสินนั้นไม่ชอบธรรมกับฝ่ายไทย ให้ศาลโลกได้ทบทวน เนื่องจากมีปัจจัยเอื้อกับไทย ทั้งทางกายภาพเป็นของไทย ฝั่งเขาเป็นหน้าผา แต่ต้องดูข้อกฎหมายเพราะทั่วโลกยอมรับหมดแล้วว่าเป็นของกัมพูชา กับอีกแนวทางใช้กำลังเข้ายึด แต่ทั่วโลกตำหนิ ปัจจุบันกัมพูชาปิดตายปราสาทพระวิหาร แม้ทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยแต่เขาไม่ให้ขึ้น และเขาทำทางขึ้นฝั่งเขาแต่คืบหน้าไม่มาก
พลโท บุญสิน กล่าวต่อว่า เรื่องการวางรั้วลวดหนามขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ด้วย ส่วน จ.สระแก้ว บ้านหนองจาน พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 การวางรั้วลวดหนามตามแผนที่1:50,000 เราให้เขาอยู่มานานยุคเขมรแดง ไม่ทวงกันตั้งแต่แรก ในเวลานี้เขาอยู่ในแผ่นดินไทย ถือเป็นวิธีการปฏิบัติกองทัพที่อยู่หน้างานตรงนั้นว่าจะดำเนินการอย่างไร ปัจจุบันมีการวางรั้วลวดหนามประกาศอาณาเขต การรื้อรั้วลวดหนาม เท่ากับรื้ออาณาเขตไทย
"พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 มีพื้นที่เช่นนี้ที่ ช่องอ่านม้า ปราสาทตาเมือนธม วางรั้วลวดหนามไว้ทั้งหมด หากมาแตะรั้วผม ต้องทำใจ ผมถือว่าแตะอธิปไตยไทย ถ้าอยากรู้ว่าจะทำอย่างไร ก็ลองมาเตะดู และยืนยันรั้วพื้นที่ ทภ.2 อยู่ชั่วกัลปาวสาน สำหรับปราสาทตาเมือนธม ปิดตาย รั้วลาดหนามขึงแล้วขึงเลยไม่เอาออก จะขึ้นมาต้องใช้วีซ่า ใช้พาสปอร์ต" พลโท บุญสิน กล่าว
พลโท บุญสิน กล่าวว่า ไม่ขอไม่วิจารณ์เรื่องในอดีต น่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อการที่หยวนๆ และเป็นนโยบายตามห้วงเวลา และไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พี่ๆ น้องๆ ยุคนั่น เพราะอะไรยอมให้กัมพูชาขึ้นมาปราสามตาเมือนธม หรือมองเป็นเพื่อนสนิทกัน กลายเป็นประเพณี ทำให้ปิดไม่ได้