อ.อานนท์ ชี้วิธีทำลาย "พรรคส้ม" ที่ดีที่สุดคือ "ให้เป็นรัฐบาล" อ้างจะบริหารไม่ได้จริง แถมอาจติดคุกกันระนาว

วันนี้ (2 ก.ย.) ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้ อยากให้ "พรรคประชาชน" เป็นรัฐบาลเพราะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำลายพรรคเนื่องจากเชื่อว่าเมื่อได้อำนาจแล้วจะบริหารประเทศไม่ได้จริง โดย ผศ.ดร.อานนท์ ได้ระบุข้อความว่า
"จริง ๆ อยากให้พรรคส้มเป็นรัฐบาลนะครับ นั่นคือวิธีการทำลายพรรคส้มที่ดีที่สุด ความเสียหายกับประเทศชาตินั้นมีแน่ครับ
ผมเคยพูดคุยกับนักวิชาการระดับกุนซือของพรรคส้มที่ไอ้ตี๋มันเคารพนับถือมาก พรรคส้มเขารู้ว่าคนในพรรคของเขา ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารราชการแผ่นดิน เขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าสู่อำนาจรัฐ เพราะรู้ว่าบริหารงานไม่ได้ ส่วนใหญ่จะมาจากพื้นฐานอีกแบบ เน้นปากเก่ง ด่าเก่ง แต่ประสปการณ์ฺการทำงานให้สำเร็จมีน้อยมาก ก็พยายามให้ไปเป็นกรรมาธิการในสภาไปก่อนเป็นการฝึกงาน
พรรคข้าราชการไทยนั้น เขี้ยวลากดินครับ พรรคส้มไม่สามารถสั่งหรือบริหารราชการแผ่นดินได้ง่าย ๆ หรอกครับ ขยับอะไรแทบไม่ได้เลย แล้วถ้าขยับก็จะใช้นิสัยกร่าง ไม่สนใจกฎหมาย ทีนี้คดีจะตามมาอีกเพียบ จะได้ติดคุกกันระนาว ดังที่บอก ให้ไปบริหารราชการแผ่นดิน จะได้ติดคุกกันเยอะๆ แล้วทำอะไรไม่สำเร็จเท่าไหร ไม่เหมือนอย่างที่ดีทางด่าคนอื่นอย่างเดียวไว้
นั่นแหละครับ ประชาชนถึงจะได้ตาสว่าง นี่ พรรคส้มจะร่วมรัฐบาล น้ำเงินส้มก็ระแวง แดงส้มก็หลอน เพราะสังวรณ์ว่าตนไร้ความรู้ความสามารถ
คนไทยกลั้นใจให้พรรคส้มบริหารประเทศไปเถิดครับ จับอำนาจรัฐใส่มือเขา นั่นคือวิธีการทำลายพรรคส้มได้ที่ผลแยบยลที่สุด เป็นการทำลายตนเอง (Self desctruction) ดังที่โบราณบอกว่า อยากรู้ว่าเขาเป็นคนเช่นไร ให้เอาอำนาจใส่มือเขาครับ
เสี่ยงมากอยู่ เด็กไม่รู้อะไรเลย ถือไม้ขีดไฟ ไฟจะไหม้บ้านเมืองเอาได้ง่าย ๆ แต่นาทีนี้ ประเทศไทยเละที่สุดแล้วครับ จะเละต่อไปอีกหน่อย จะเป็นอะไรไป ประเทศไทยต้องเรียนรู้อย่างเจ็บปวดบ้างครับ เจ็บแต่จบครับ"