xs
xsm
sm
md
lg

ลาก่อนมาลี! กัมพูชาระงับแถลงข่าวสถานการณ์ประจำวันไทย-กัมพูชาชั่วคราว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หน่วยโฆษกรัฐบาลกัมพูชา ประกาศงดแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาประจำวันชั่วคราว มีผลวันนี้ (2 ก.ย.) หากมีความจำเป็นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วันนี้ (2 ก.ย.) เว็บไซต์ DAP NEWS สื่อของกัมพูชา รายงานว่า หน่วยโฆษกรัฐบาลกัมพูชา ประกาศว่า จะงดแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาประจำวันเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 2 ก.ย. เป็นต้นไป หากมีความจำเป็น หน่วยโฆษกรัฐบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำหรับการแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย ได้ดำเนินมาเกือบ 2 เดือนแล่ว หลังจากเกิดการปะทะด้วยอาวุธระหว่างสองประเทศ

คลิก>>>อ่านโพสต์ต้นฉบับ

กำลังโหลดความคิดเห็น