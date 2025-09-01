“หมวดเบียง” อินฟลูเอนเซอร์กองทัพบก วอนเลิกแชร์คลิปหรือรูปที่อยู่ในฐาน และในพื้นที่ที่ยังปฏิบัติงานอยู่

“หมวดเบียง” อินฟลูเอนเซอร์กองทัพบก โพสต์วอนขอความร่วมมืองดแชร์คลิปหรือรูปที่อยู่ในฐาน และในพื้นที่ขณะปฏิบัติงานอยู่
วันนี้ (1 ก.ย.) อินสตาแกรม “rawisut_t" หรือ ร.ต.รวิสุต ทองทิพย์ หรือหมวดเบียง กำลังพล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของกองทัพบก โพสต์ไอจีสตอรีระบุข้อความว่า "รบกวนเลิกแชร์คลิปหรือรูปที่ผมอยู่ในฐาน และในพื้นที่ที่ผมยังปฏ;บัติงานอยู่ หรือใครที่เอาไปลง ผมฝากลบด้วยครับ"
"ทุกครั้งที่พี่ๆ น้องๆ ขอผมถ่ายรูป ผมไม่เคยปฏิเสธเลย และผมจะบอกตลอดว่าอย่าเอาลงโซเชียลนะครับ แต่ก็ยังหลุดไปตลอด ขอความร่วมมือด้วยครับ ขอบพระคุณครับ"