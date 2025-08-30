แพทย์เตือนภัย! ทำความสะอาดบ่อเต่า น้ำซึมเข้าเล็บจนติดเชื้อ - ถอดเล็บ

เพจ “Doctor กล้วย” โพสต์แชร์ประสบการณ์หลังล้างบ่อเต่าน้ำสกปรกซึมเข้าเล็บส่งผลให้เกิดอาการติดเชื้อจนต้องถอดเล็บ
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. เพจ “Doctor กล้วย” เตือนภัยจากประสบการณ์หลังล้างบ่อเต่าน้ำสกปรกซึมเข้าเล็บส่งผลให้เกิดอาการติดเชื้อ โดยทางเพจเล่าว่า “ถอดเล็บติดเชื้อ!!! เมื่อเช้าเปิดเพจ Drama-addict เห็นจ่าโพสเตือนมีคนโดนแมวข่วนแล้วโคนเล็บติดเชื้อเป็นหนอง อีกแล้วรอบนี้! นิ้วแอดเอง ภาพอาจสยิวนิดนึงนะครับ
ถ้าใครจำได้นิ้วนี้แอดเคยเป็นเส้นดำกลางเล็บ เลยต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ หลังจากตัดชิ้นเนื้อไปแล้วผลของมันคือเล็บโก่งนูน ผิดรูป เล็บไม่เรียบ เลยเป็นสาเหตุที่ครั้งนี้แอดติดเชื้อที่โคนเล็บ เริ่มบวมลามลึก มีหนองที่โคนเล็บ ปวดมาก วันนี้ไม่ไหวต้องรีบเอาออกเพราะพวกนี้จะลามไวทีเดียว ขนาดกินยาสู้ยังไม่ไหว
“ถอดเล็บเถอะนะ” โอ้ยแค่ได้ยินนี้ ฉี่แทบราด นึกถึงรอบก่อน นิ้วเป็นอะไรที่มันรู้สึกมากๆ แต่มันต้องลุยแล้ว จัดไปครับ ภาพที่ถ่ายมา 18+ นะครับ ถ้าดูได้ก็ดู ขั้นตอนประมาณนี้แต่ความเจ็บและเสียว ขอบอกว่ามันสุดยอด
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากแอดไปทำสวน ล้างบ่อเต่าน้ำไม่สะอาดคงซึมไปก่อให้เกิดการติดเชื้อ เตือนทุกคนนะครับ! ถ้าเป็นอย่างแอดมันลุกลามเร็ววันสองวัน นิ้วบวมเปล่งเลย
ถ้าไม่รีบรักษามันลุกลามไปจะลำบาก เนื้อโคนเล็บแอดโดนทำลายลึกลงต้องขูดออก ที่น่ากลัวคืออาจติดเชื้อเข้ากระเเสเลือดได้นะ