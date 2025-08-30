สำนักข่าว Janes สื่อด้านความมั่นคงและการทหารระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เปิดเผยหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมจาก Maxar ที่ชี้ชัดว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเตรียมการสร้างคูและบังเกอร์ล่วงหน้าหลายเดือน ก่อนจะเกิดเหตุปะทะกับไทยที่ชายแดนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
วันนี้(30 ส.ค.) มีรายงานว่า สำนักข่าว Janes สื่อด้านความมั่นคงและการทหารระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้เปิดเผยรายงานพิเศษที่ระบุว่า กัมพูชา ได้ดำเนินการก่อสร้างคูและบังเกอร์ล่วงหน้าหลายเดือน ก่อนที่จะเกิดการปะทะกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
รายงานดังกล่าวซึ่งเขียนโดย ริดซ์วัน ราห์มัต นักวิเคราะห์ด้านกลาโหมชื่อดังจากสิงคโปร์ อ้างอิงภาพถ่ายจากดาวเทียมของ Maxar ที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมการทางทหารของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายที่เริ่มสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนก่อน
สำนักข่าว Janes ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1898 เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับหน่วยงานด้านกลาโหม รัฐบาล และอุตสาหกรรมอาวุธทั่วโลก โดยเว็บไซต์ Media Bias/Fact Check ยังจัดให้ Janes เป็นสื่อที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือสูงอีกด้วย
Janes ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง โดยมีลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานด้านกลาโหม รัฐบาล และบริษัทในอุตสาหกรรมอาวุธทั่วโลก ข้อมูลของ Janes มักถูกใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการทหาร และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นสื่อที่มีความเป็นกลางสูง