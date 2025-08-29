”โหร“ ชี้ดวง 'อนุทิน' สว่างสุดในบรรดาแคนดิเดตนายกฯ ระบุมาตามฟ้าลิขิตและจะอยู่จนครบวาระ

หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี ล่าสุด "ราชรามัญ โหรดวงดาว" ผู้มีชื่อเสียงจากการทำนายการเมืองที่ผ่านมา ได้ออกมาโพสต์ข้อความทำนายทิศทางการเมืองอีกครั้ง โดยระบุว่าดวงของนายอนุทิน ชาญวีรกูล "สว่างและมีพลังที่สุด" ในบรรดาแคนดิเดตนายกฯ และเชื่อว่าจะได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระตามที่ดวงดาวกำหนด
จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยว่า “แพทองธาร” ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง สิ้นสุดความเป็นนายกฯ ปมคลิปเสียงสนทนา “ฮุนเซน” ชี้เป็นการถือเอาประโยชน์ของสมเด็จฮุนเซนเหนือกว่าประโยชน์ชาติ
ล่าสุด วันนี้ (29 ส.ค.) ”ราชรามัญ โหรดวงดาว“ รู้จักกันในฐานะโหรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์มักจะออกมาทำนายดวงชะตาของบุคคลสำคัญ โดยเฉพาะในแวดวงการเมือง ล่าสุด เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้ง ชี้ ดวงของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล "สว่างและมีพลังที่สุด“ โดยระบุข้อความว่า
”อ่านตามดาว..
ครั้งแรกผมอ่านแล้วบอกว่า พิธา ไม่ได้เป็นนายกฯ วันนั้นก้อนอิฐแม่มลอยมาเพียบเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงๆ..
ครั้งที่2 ผมบอกเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งนายกฯ ก็หลุดตามดวงดาว
ครั้งที่3 ผมพูดตั้งแต่วันแรกที่เธอเป็นนายกฯว่าอยู่ได้6-9เดือนมีเรื่อง แล้วจะหลุดจากตำแหน่ง... ผลออกมาก็ตามดวงดาว
หลุดจากตำแหน่งนายกฯจริง!
เลยถือโอกาส ดูดวงแคนนิเดทนายกฯ เมื่อแอบส่องดวงครบแล้วดวงคุณ อนุทิน ชาญวีรกูล ดวงสว่างมีพลังสุด ราศีเมษเช่นเดียวกับดวงเมือง ดวงชะตาไม่ขัดดวงเมือง และ เป็นดาวราหูที่มาจากในที่ลับๆแต่มากด้วยพลัง อีกทั้งดาวราหูและดาวเสาร์จรร่วมกันในราศีกุมภ์ ยิ่งทำให้เป็น๗-๘ ที่ยิ่งใหญ่.. ถือว่า ดาวส่งผลดีมากๆกว่าทุกคนที่เป็นแคนนิเดทนายกรัฐมนตรี..
การเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ มาด้วยศักดิ์ศรี มาด้วยดวงดาวบนฟ้ากำหนดให้มา
มา และจะมีความชัดเจนในด้านการบริหารงานบ้านเมือง อยู่จนครบหมดเวลา
ที่เขียนมานี่ ไม่เคยรู้จักส่วนตัว ไม่ได้ชื่นชอบชื่นชม ไม่ได้รังเกียจ อคติใดๆ
เขียนตามดวงดาวที่ปรากฏ..
อย่าถามว่าเป็นคนดีไหม ไม่ทราบ แต่ทราบว่า ดวงดีมากๆ
ราชรามัญ โหรดวงดาว“