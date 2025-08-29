xs
”โหร“ ชี้ดวง 'อนุทิน' สว่างสุดในบรรดาแคนดิเดตนายกฯ ระบุมาตามฟ้าลิขิตและจะอยู่จนครบวาระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี ล่าสุด "ราชรามัญ โหรดวงดาว" ผู้มีชื่อเสียงจากการทำนายการเมืองที่ผ่านมา ได้ออกมาโพสต์ข้อความทำนายทิศทางการเมืองอีกครั้ง โดยระบุว่าดวงของนายอนุทิน ชาญวีรกูล "สว่างและมีพลังที่สุด" ในบรรดาแคนดิเดตนายกฯ และเชื่อว่าจะได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระตามที่ดวงดาวกำหนด

จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยว่า  “แพทองธาร” ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง สิ้นสุดความเป็นนายกฯ ปมคลิปเสียงสนทนา “ฮุนเซน” ชี้เป็นการถือเอาประโยชน์ของสมเด็จฮุนเซนเหนือกว่าประโยชน์ชาติ

ล่าสุด วันนี้ (29 ส.ค.) ”ราชรามัญ โหรดวงดาว“ รู้จักกันในฐานะโหรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์มักจะออกมาทำนายดวงชะตาของบุคคลสำคัญ โดยเฉพาะในแวดวงการเมือง ล่าสุด เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้ง ชี้ ดวงของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล "สว่างและมีพลังที่สุด“ โดยระบุข้อความว่า

”อ่านตามดาว..
ครั้งแรกผมอ่านแล้วบอกว่า​ พิธา​ ไม่ได้เป็นนายกฯ​ วันนั้นก้อนอิฐแม่มลอยมาเพียบเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงๆ..

ครั้งที่2​ ผมบอกเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งนายกฯ​ ก็หลุดตามดวงดาว

ครั้งที่3​ ผมพูดตั้งแต่วันแรกที่เธอเป็นนายกฯว่าอยู่ได้6-9เดือนมีเรื่อง​ แล้วจะหลุดจากตำแหน่ง... ผลออกมาก็ตามดวงดาว
หลุดจากตำแหน่งนายกฯจริง​!

เลยถือโอกาส​ ดูดวงแคนนิเดทนายกฯ​ เมื่อแอบส่องดวงครบแล้ว​ดวงคุณ​ อนุทิน​ ชาญวีรกูล​ ดวงสว่างมีพลังสุด​ ราศีเมษเช่นเดียวกับดวงเมือง​ ดวงชะตาไม่ขัดดวงเมือง​ และ​ เป็นดาวราหูที่มาจากในที่ลับๆแต่มากด้วยพลัง​ อีกทั้งดาวราหูและดาวเสาร์จรร่วมกันในราศีกุมภ์​ ยิ่งทำให้เป็น๗-๘​ ที่ยิ่งใหญ่.. ถือว่า​ ดาวส่งผลดีมากๆ​กว่าทุกคนที่เป็นแคนนิเดทนายกรัฐมนตรี..

การเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้​ มาด้วยศักดิ์ศรี​ มาด้วยดวงดาวบนฟ้ากำหนดให้มา
มา​ และจะมีความชัดเจนในด้านการบริหารงานบ้านเมือง​ อยู่จนครบหมดเวลา

ที่เขียนมานี่​ ไม่เคยรู้จักส่วนตัว​ ไม่ได้ชื่นชอบชื่นชม​ ไม่ได้รังเกียจ​ อคติใดๆ
เขียนตามดวงดาวที่ปรากฏ..

อย่าถามว่าเป็นคนดีไหม​ ไม่ทราบ​ แต่ทราบว่า​ ดวงดีมากๆ

ราชรามัญ​ โหรดวงดาว“
