เมียนมาร่วมมือจีน-อาเซียน สร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

MGR Online: กระทรวงการท่องเที่ยวเมียนมา ร่วมมืออาเซียนและจีน ประกันความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว หวังฟื้นความเชื่อมั่นจากแก๊งคอลเซนเตอร์ทำนักท่องเที่ยวผวา
ศูนย์อาเซียน-จีน ,กระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวเมียนมา และศูนย์ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงล้านช้าง-แม่โขง ได้จัดการประชุม China-ASEAN Tourism Security Forum ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา การประชุมครั้งนี้ได้ระดมความคิดเห็นจากตัวแทนของเมียนมา, อาเซียน, จีน ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว และความมั่นคงสาธารณะ รวมถึงตัวแทนภาคอุตสาหกรรมกว่าร้อยคน
การท่องเที่ยวของเมียนมาและอาเซียน ได้ฟื้นตัวขึ้นหลังการระบาดของโรคโควิด-19 แต่กลับเผชิญความเสี่ยงด้านความปลอดภัย, การล่อลวงของแก๊งคอลเซนเตอร์, ข้อมูลบิดเบือน และความขัดแย้งในพื้นที่ของเมียนมา ซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
นายสื่อ จงจุ้น เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน กล่าวว่า การท่องเที่ยวไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วย เขาเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือภายในประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัย, การพัฒนาที่ยั่งยืน, การเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมนวัตกรรมและความปลอดภัยดิจิทัล เพื่อสร้างปี 2568 ให้เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนจีน-อาเซียน
นาย Jeng Phang Naw Tawng รัฐมนตรีการท่องเที่ยวเมียนมา ยอมรับว่า การท่องเที่ยวของเมียนมาในปัจจุบัน เผชิญอุปสรรคหลายด้าน ทั้งเรื่องความปลอดภัย, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งพม่าเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต้นปีนี้ รวมถึง ความเสี่ยงทางสาธารณสุข และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เมียนมาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือข้ามหน่วยงานและข้ามประเทศ เพื่อรับประกันความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ
นายหลี่ ต้าอู๋ รองเลขาธิการศูนย์ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง กล่าวว่า เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงความเสี่ยงทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ของความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว จำเป็นที่หน่วยงานของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ต้องแบ่งปันข่าวกรองและมีปฏิบัติร่วมกันในหลายด้าน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
สะดวกสบาย และยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมจากจีน ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา และสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้หารือถึงความท้าทายเรื่องความมั่นคงปลอดภัย, การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ, การแบ่งปันข่าวกรอง, การฝึกอบรมตำรวจท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
ผู้เกี่ยวข้องในวงการท่องเที่ยวเห็นตรงกันว่า ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญต่อการท่องเที่ยว ข่าวที่มีคนถูกล่อลวงโดยแก๊งคอลเซนเตอร์ ไม่เพียงแค่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของเมียนมาเท่านั้น แต่ทำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางมาประเทศต่าง ๆ ทั้งภูมิภาคอาเซียน
นอกจากสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยแล้ว ยังจำเป็นจัดการกับข่าวปลอม-ข้อมูลบิดเบือน และชาติสมาชิกอาเซียนรวมถึงจีน อาจมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น วีซ่าที่ใช้เดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกันได้, การเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน เป็นต้น.