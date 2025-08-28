TK Park ประกาศผู้ชนะโครงการ Book on Board #4

นายวัฒนชัย วินิจจะกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (ที่ 4 จากซ้าย) มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด “Book on Board ปีที่ 4: เปลี่ยนหนังสือ(ไทย)ที่ชอบ เป็นบอร์ดเกม(ไทย)ที่ใช่” ต่อยอดภารกิจของ TK Park ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พร้อมผลักดันผลงานคอนเทนต์ของนักเขียนไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ผ่านการเปลี่ยนเรื่องราวในหนังสือให้กลายเป็นบอร์ดเกมที่สนุก เล่นได้จริง และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
จากซ้าย
นริศ ภูษิตประภา (ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 3), ณัฐ ฮุนตระกูล, ฉันทะ เจริญอักษร (ทีมชนะเลิศรางวัลที่ 1), นายวัฒนชัย วินิจจะกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้, พีรดนย์ พิมพกรรณ (ทีมชนะเลิศรางวัลที่ 1), พีรวิชญ์ โพธิวงศ์ (ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 2), นิวัฒน์ ถุงเงินศิริ นักจัดการความรู้อาวุโส