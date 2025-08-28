ทีมกู้ภัยพร้อมสุนัข K9 รุดช่วยค้นหาผู้สูญหายจากเหตุ “น้ำป่าถล่มบ้านปางอุ๋ง”

ทีมกู้ภัยและสุนัข K9 เข้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก ดินทรุดตัวลงไหลทับบ้านเรือนประชาชนบ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากพายุคาจิกิ พัดถล่มลงมาตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 26 ส.ค.2568 ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินทรุดตัวลง ไหลทับบ้านเรือนประชาชนที่บ้านปางอุ๋ง หมู่ 1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลัง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหาย
ล่าสุด วันนี้ (28 ส.ค.) เพจ “K9 USAR THAILAND" โพสต์รายงานได้ทีมกู้ภัยและสุนัข K9 เข้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก โดยทางเพจรายงาน “ K9 USAR THAILAND ออกเดินทางจากที่ตั้ง..
..มุ่งหน้า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้า “ปฏิบัติการปางอุ๋ง”
เป้าหมาย: ค้นหาผู้สูญหายจากเหตุ น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ทีมกู้ภัยและสุนัข K9 พร้อมฝ่าทุกอุปสรรค เพื่อนำ “ความหวัง” กลับคืนสู่ครอบครัว ”