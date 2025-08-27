ถนนมรณะ! อุบัติเหตุซ้ำซากบนทางหลวง 210 นากลาง ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถาม? เมื่อไหร่เสร็จ เดือดร้อนหนัก (ชมคลิป)

ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ! โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ช่วงนาคำไฮ-วังสำราญ ล่าช้ากว่ากำหนด ทำถนนมืด ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ป้ายเตือนสับสน เสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซาก ล่าสุดเกิดเหตุสลดหน้าเทศบาลอำเภอนากลาง ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแล้ว ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขและตรวจสอบผู้รับผิดชอบโครงการอย่างจริงจัง
จากกรณี โครงการก่อสร้างบริเวณทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ – วังสำราญ ซึ่งผู้อำนวยการแขวงฯ เคยได้ให้คำมั่นว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กันยายน 2568 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้านั่น โดยเฉพาะบริเวณด่านชั่ง อ.นากลาง (ถนนหมายเลข 210 สามแยกไฟแดงหน้าโรงโม่หิน) การก่อสร้างบริเวณนี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจากเสียงและฝุ่น ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่มีระบบไฟส่องสว่างเพียงพอ และไม่มีป้ายเตือนหรือมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม ตามที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (27 ส.ค.) เพจ “สมาคมกู้ภัยนเรศวรหนองบัวลำภู“ ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์สุดสลดที่ได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากของถนนหมายเลข 210 ที่ไม่ได้รับการแก้ไข และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมาก โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ตอนนี้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลนากลาง ด่วนตอนนี้เกิดอุบัติเหตุหน้าเทศบาลอำเภอนากลาง ถนน หนองบัว-เลย ภาพวีดีโอจากร้านสมประสงค์ยางยนต์”
ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจ และต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ชมคลิปกว่า 1,000 ครั้ง ต่างแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน ว่าเป็นถนนเส้นที่อันตรายอย่างมาก อาทิ โครงการก่อสร้างของถนนเส้นนี้สร้างมาอย่างยาวนานยังไม่เสร็จสักที ถนนมืดมาก ไม่มีไฟส่องสว่าง ไม่มีไฟสัญญาณจราจรในจุดที่เป็นอันตราย ป้ายจราจรติดตั้งทำคนใช้รถสับสน เป็นถนนเส้นที่ขับขี่ยาก และเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก ถนนพังบ่อย ประชาชนเดือดร้อนบาดเจ็บเสี่ยงชีวิต จนถึงเสียชีวิต วอนทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือและเร่งแก้ไข ตรวจสอบและนำตัวคนผิดที่เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอย่างจริงจังมาลงโทษ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง