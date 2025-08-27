"กัน จอมพลัง" ท้าชนกัมพูชา ชวนรถดูดส้วมไทย 10 คัน "พ่นสู้" หลังกัมพูชารื้อลวดหนาม

“กันจอมพลัง ช่วยสู้” โพสต์ชวนรถดูดส้วมไทย 10 คันรวมใจพ่นใส่กัมพูชาหลังเข้ามาโวยวาย-รื้อลวดหนามฝั่งไทย ลั่นไม่มีใครเจ็บตัวแน่นอน
จากกรณีเหตุชาวกัมพูชาบุกรื้อลวดหนามชั่วคราวของไทย สร้างความปั่นป่วนในพื้นที่ชายแดน บริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว จนเกิดความวุ่นวาย
ล่าสุดวันนี้ (27 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ได้อัดคลิปวิดีโอเสนอวิธีเด็ด รับมือเหตุกัมพูชารื้อลวดหนามชายแดน โดยแนะให้ส่ง “รถดูดส้วม” เข้าสู้ ลั่นไม่มีใครเจ็บตัวแน่นอน
ต่อมา กัน จอมพลัง โพสต์ระบุว่า "เขมรถ่ายคลิปท้ากัน จอมพลังไหนรถดูดส้วมอยู่ไหน นี่ถือว่าพวกมรึงเรียกร้องหิว💩คนไทยเองนะ ผมต้องการรถดูดส้วมอีก 10 คัน ของเต็มลำ อยากได้แบบหัวพ่นแรงๆใครมีของทักมาเลยครับ"
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์พร้อมซัปพอร์ตเต็มที่ เช่น ขอหัวพ่นที่แรงที่สุด, อย่าล้อเล่นกับระบบนะคะ แค่คิดก็บันเทิงแล้วค่ะ, จัดไปครับพี่ เขาเดือดร้อนเขาอยากได้ถึงได้ขอมา พี่ใจดีอยู่แล้ว 10 คันยังน้อยไปครับ บ้านผมเต็มพอดีให้ฟรีนะครับไม่หวง