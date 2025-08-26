เสธ.ทหารลงพื้นที่บ้านหนองจาน อึ้ง! เขมรสร้างบังเกอร์-ฐานปืนกลในเขตอธิปไตยไทย จี้ JBC แก้ปัญหาด่วน!

เสนาธิการทหาร ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว พบกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทย เข้ามาสร้างบ้านเรือน 18 หลัง ส่วนที่บ้านหนองจานทั้งขยายชุมชนละเมิด MOU43 และยิ่งกว่านั้นคือตั้งจุดตรวจทหาร-สร้างบังเกอร์-ฐานปืนกลในเขตอธิปไตยไทย จี้ JBC แก้ปัญหาด่วน!
วันนี้ (26 ส.ค. 68) พลเอก มนัส จันดี เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์บัญชาการทางทหาร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล พร้อมติดตามสถานการณ์ความมั่นคง
ภารกิจแรกคือการตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี
แต่ที่น่ากังวลคือ สถานการณ์การรุกล้ำอธิปไตย จากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่า:
บ้านหนองหญ้าแก้ว: มีชาวกัมพูชาสร้างบ้านเรือนรุกล้ำเข้ามาในเขตไทยถึง 18 หลังคาเรือน ชัดเจนว่าเป็นการบุกรุกแผ่นดินไทย
บ้านหนองจาน : พื้นที่นี้เคยเป็นศูนย์อพยพ แต่ปัจจุบันชาวกัมพูชากลับขยายชุมชน ละเมิด MOU ปี 2543 ที่สำคัญกว่านั้นคือ ฝ่ายกัมพูชาได้ตั้งจุดตรวจทหาร สร้างบังเกอร์ และฐานปืนกลในเขตแดนของไทย ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรง
พลเอก มนัส จันดี ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ไทยมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะปกป้องอธิปไตย และจะเร่งนำประเด็นทั้งหมดนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) เพื่อให้ทางการกัมพูชาเข้ามาแก้ไขและดูแลประชาชนของตนเองโดยด่วน
หลังการตรวจพื้นที่ ได้มีการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทัพในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติอย่างยั่งยืน