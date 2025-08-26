สื่อเขมรตัดพ้อสวีเดน ประเทศส่งเสริมสุทธิมนุษยชน แต่ขาย Gripen ให้ไทยใช้ละเมิดสิทธิคนกัมพูชา

สื่อกัมพูชา ออกอาการงอแง หลังสวีเดนขาย Gripen ให้ไทยเพิ่ม ขุดคำพูด “ฮุนเซน” เคยบอกประเทศที่ขายเครื่องบินรบให้ไทย ต้องมีเงื่อนไขห้ามใช้โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน อ้างช่วงสงครามเมื่อปลายเดือนก่อน ไทยเคยใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชนคนกัมพูชา ทั้งที่สวีเดนเคยเป็นประเทศส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ภายหลังจากที่วานนี้ (25 ส.ค.) กองทัพอากาศไทยได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อเครื่องบินรบ Gripen E/F จำนวน 4 ลำ มูลค่า 19,500 ล้านบาท จากบริษัท Saab AB ประเทศสวีเดน พร้อมข้อตกลงนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์ (Offset policy) มูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท แล้วนั้น ล่าสุด วันนี้(26 ส.ค.) สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily สื่อภายใต้การควบคุมของนางฮุน มานา ลูกสาวของนายฮุนเซน รักษาการประมุขประเทศกัมพูชา ได้รายงานข่าวโดยอ้างข้อความของนายฮุนเซน ที่เคยกล่าวไว้ว่า ประเทศที่ขายเครื่องบินขับไล่ให้ไทยต้องมีเงื่อนไขการใช้เครื่องบินด้วยว่าไม่ให้ไทยใช้เครื่องบินดังกล่าวรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน เพราะไทยเคยใช้เครื่องบินที่ซื้อจากสหรัฐอเมริกาและสวีเดนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชา กัมพูชาไม่ได้คัดค้านการขายเครื่องบินขับไล่ให้ไทย แต่ขออย่าให้ไทยใช้เครื่องบินดังกล่าวโจมตีดินแดนกัมพูชาหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย
Kampuchea Thmey Daily อ้างว่า ฮุนเซนได้แถลงเรื่องดังกล่าวเมื่อค่ำวันที่ 6 สิงหาคม 1 สัปดาห์หลังจากที่ทหารไทยได้ใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 และ Gripen C/D ที่ไทยซื้อจากสวีเดนในปี 2554 พร้อมระเบิดหนัก MK-82, MK-84 และก๊าซพิษ เพื่อโจมตีกัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน บ้านเรือน โรงเรียน วัด ปราสาทพระวิหาร และมรดกโลก ทำให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต
สื่อกัมพูชาระบุว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สวีเดนซึ่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด และได้ยกเลิกสถานทูตในกัมพูชาเนื่องจากมีปัญหาสิทธิมนุษยชน ได้ลงนามในข้อตกลงการขายเครื่องบินขับไล่ Gripen E/F จำนวน 4 ลำ แม้ว่าเกือบ 1 เดือนก่อนการลงนาม ไทยได้ใช้เครื่องบินสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในการรุกราน โจมตี และทำลายกัมพูชา ซึ่งเป็นการทำลายสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต