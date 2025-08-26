กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันชายแดนไทย-กัมพูชายังสงบ ศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงหลังมีข่าวการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดสุรินทร์ว่า การจัดตั้งศูนย์ 7 แห่งในอำเภอเมืองสุรินทร์มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่กังวลต่อสถานการณ์ ขณะนี้มีประชาชนอพยพจากอำเภอกาบเชิงเข้ามาประมาณ 200 คน และยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังคงปกติ ไม่มีเหตุการณ์ปะทะ
วันนี้ (26 ส.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อรองรับประชาชนที่อพยพจากอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์นั้น
กองทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้ว พบว่า การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนบางส่วนที่ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ โดยขณะนี้มีประชาชนจากอำเภอกาบเชิงอพยพเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ประมาณ 200 คน
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าสถานการณ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ยังคงเป็นไปตามปกติ ไม่มีเหตุการณ์ปะทะระหว่างกำลังทหารไทยกับกัมพูชา จึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการเท่านั้น เพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
“กองทัพภาคที่ 2 อยู่เคียงข้างประชาชน และจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด”