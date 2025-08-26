กองปราบฯ บุกจับ “พระอลงกต-หมอบี” กลางดึก คดีทุจริตยักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุ-ฟอกเงิน

กองปราบฯ สนธิกำลังเข้าจับกุม "พระอลงกต" อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และ "หมอบี" ตามหมายจับศาลคดีทุจริต หลังพบพัวพันการยักยอกเงินบริจาคของวัด พร้อมดำเนินคดีฐานทุจริต ฟอกเงิน และสมคบกระทำความผิด ขณะนี้ควบคุมตัวสอบปากคำที่กองปราบฯ กรุงเทพฯ
วันนี้ (26 ส.ค.2568) เวลา 01.00 น. พ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณี ตำแหน่ง สว.กก.1 บก.ป. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ จ 81/2568 ลง 22 ส.ค.2568 ด้วยมีหลักอันสมควรเชื่อว่า พระราชวิสุทธิประชานาถอลงกต ทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ
ซึ่งหาต้องหาว่าผู้กระทำความผิด เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปเสีย , เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินกรณีมีหลักฐานสมควรว่า พระราชวิสุทธิประชานาถอลงกต พูลมุข (อลงกต.ติกรปญโญโฏ) หรือนายอลงกต พลมุข กระทำความผิด จึงได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบปราม กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ควบคุมตัวนายเสกสันน์ หรือ หมอบี ตามหมายจับด้วย
ทั้งนี้รายงานข่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่เข้าจับกุมตอน 01.00 น. เพราะในข้อกฎหมายมีการยกเว้นอยู่หากผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบนี้สามารถเข้าคุมตัวในยามวิกาลได้เลย ก่อนนำตัวเข้าตำรวจสอบสวนกลาง
ขณะที่ในส่วนของหมอบี ตกเป็นผู้ต้องตามหมายจับความผิดตาม ม.147, 157 และฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการควบคุมตัวสอบปากคำแล้วที่ตำรวจสอบสวนกลาง
นอกจากนี้รายงานข่าวยังแจ้งว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ 17 จุด ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และลพบุรี เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย