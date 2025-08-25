"วินธัย" โต้ "มาลี" ปมลวดหนามบ้านหนองจาน ยันอยู่ในเขตไทย เขมรละเมิด MOU มานานแถมเมินร่วมจัดระเบียบพื้นที่ ลั่นจะไม่เพิกเฉยอีกต่อไป

โฆษก ทบ.แจงปมเหตุชาวกัมพูชาขัดขวางการวางลวดหนาม ยืนยันการดำเนินการอยู่ในเขตแดนไทย ไม่ใช่การขยายข้อพิพาท ย้ำกัมพูชาละเมิด MOU 43 มายาวนาน และไม่ตอบรับข้อเสนอไทยในการจัดระเบียบพื้นที่พิพาทร่วมกัน ลั่นจะไม่เพิกเฉยต่อการละเมิดอย่างซ้ำซากของกัมพูชาอีกต่อไป
สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 พลโท (หญิง) มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้แถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ชาวกัมพูชาขัดขวางการวางลวดหนามของทหารไทยในพื้นที่บ้านหนองจาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน ในเรื่องนี้ พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงตอบโต้ในหลายประเด็น ดังนี้
1. กรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่า ทหารไทยพยายามลักลอบวางลวดหนามในพื้นที่หมู่บ้านโจกเจย ตำบลโอเบยเจือน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย และถูกประชาชนกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาตรวจพบและสกัดกั้นนั้น
- ขอยืนยันว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย แต่ถูกกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี เนื่องจากเคยถูกใช้เป็นพื้นที่รองรับผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงคราม และภายหลังสงครามสิ้นสุด ชาวกัมพูชาบางส่วนไม่ยอมอพยพกลับ ส่งผลให้กลายเป็นปัญหายืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน
2. กรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิง โดยเฉพาะการประชุม RBC ระหว่างภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชาและกองทัพภาคที่ 1 ของไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่ขยายขอบเขตข้อพิพาทด้านพื้นที่
- ขอย้ำว่า การดำเนินการของไทยไม่ได้เป็นการขยายข้อพิพาทแต่อย่างใด แต่เป็นพื้นที่พิพาทเดิมที่ไทยได้ประท้วงอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี ภายใต้กรอบ MOU43 ซึ่งกัมพูชาเพิกเฉยไม่แก้ไข และแม้ฝ่ายไทยได้เสนอในที่ประชุม RBC ครั้งล่าสุดให้มีการจัดระเบียบพื้นที่พิพาทร่วมกัน แต่ฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ยอมตอบรับ
3. กรณีที่กัมพูชาระบุว่าปัญหาพื้นที่พิพาทควรแก้ไขผ่านกลไก JBC ตามเจตนารมณ์ MOU2000
- ไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าพร้อมใช้กลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ในการแก้ไขปัญหา แต่ในระหว่างที่รอการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ MOU43 ซึ่งกำหนดห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกัมพูชากลับละเมิดข้อตกลง โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างบ้านเรือนในพื้นที่พิพาทอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ฝ่ายไทยได้ทำการประท้วงมาโดยตลอด อีกทั้งในบางส่วนของพื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ หากแต่เป็นดินแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ โฆษกกองทัพบกย้ำว่า ไทยยังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี ภายใต้กรอบข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน พร้อมทั้งเคารพกลไก JBC และ RBC อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ไทยไม่อาจเพิกเฉยต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นซ้ำซากจากฝ่ายกัมพูชา จึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องสิทธิอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างจริงจัง โดยไทยพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงและประสานความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และรักษาสันติภาพตามหลักสากลต่อไป