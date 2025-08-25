ยอมใจชาวเน็ต!! ขุดคลิป "หลวงพ่ออลงกต" เปิดใจเล่าเคยเรียน "ม.เกษตรฯ-ANU ออสเตรเลีย"

โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ของหลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่เผยว่า เรียนจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนจะเรียนต่อป.โทที่ แคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงประเด็นวุฒิการศึกษาของ หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการระบุว่าจบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย แต่เมื่อมีการตรวจสอบกลับไม่พบข้อมูลการศึกษาตามที่กล่าวอ้าง
ล่าสุด วันนี้ (25 ส.ค.) โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปของรายการ “มากับพระ” ทางช่อง “NatuiTV” เป็นรายการ Thai TV Entertainment Channel in Australia โดยเมื่อปี 2009 หรือ เมื่อ 16 ปีที่แล้ว โดยทางพิธีกรรายการได้สัมภาษณ์ “หลวงพ่ออลงกต” ในช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่า อยากให้หลวงพ่อเทศน์ให้คนไทยในออสเตรเลียได้ฟัง เพื่อเป็นประโยชน์เผื่อบางทีอยู่เมืองนอกนั้นไกลบ้าน จึงอยากให้หลวงพ่อเล่าประวัติช่วงที่เป็นวัยรุ่น ทำไมถึงตัดสินใจบวช?
หลวงพ่ออลงกต กล่าวว่า "หลวงพ่อก็เหมือน คนทั่วไป แต่อาจจะต่างตรงที่ในยุคสมัยของหลวงพ่อ โอกาสอาจจะแคบ หลวงพ่อเคยมาเรียนที่ ANU (Australian National University) เป็นการเรียนปริญญาโท ก็ได้มาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนออสเตรเลียมานาน ตั้งแต่พวกเธอยังไม่เกิด มีโอกาสได้เรียนเกือบ 3 ปี มาเรียนอย่างเดียว ไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลย
พิธีกรถามว่า ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระ หลวงพ่ออลงกต ตอบว่า “ยังๆ”
หลวงพ่ออลงกต กล่าวว่า เรียนจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตร และมาเรียนโทที่นี่ (ออสเตรเลีย) กลับไปก็ไปทำงาน 2-3 ปี และได้บวช
พร้อมเผยสาเหตุที่บวช โดยกล่าวว่า "เพราะที่ผ่านมาหลวงพ่อไม่เคยบวชตามประเพณีของผู้ชายไทย จริงๆต้องบวชตั้งแต่อายุ 20 หลวงพ่อคิดว่าบวชสัก 1 พรรษาก็น่าจะได้ แต่เมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะทำให้เกิดความเข้าใจชีวิตที่ดีขึ้น โดยเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า สรรพสิ่งทั้งหลาย เป็นสิ่งปรุงแต่ง ไปตามเหตุ ตามปัจจัย ไม่มีใครครอบครองเป็นของตนเองได้"