JobThai – THiNKNET ส่งมอบรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และตู้ชีวนิรภัย เสริมแกร่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร ยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพชุมชนห่างไกล

เพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานของชีวิตที่มีคุณภาพ จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานและหาบุคลากรออนไลน์ชั้นนำของไทย ร่วมกับ บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยการมอบ “รถบริการตรวจสุขภาพและตรวจเลือดเคลื่อนที่” และ “ตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ตู้” ให้แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลและยากต่อการเข้าถึง
พิธีส่งมอบจัดขึ้น ณ วัดป่าดอยลับงา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพระครูอรรถกิจนันทคุณ (นพดล นันทโน) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา และแพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมรับมอบอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของจ๊อบไทยเป็นผู้แทนส่งมอบ
นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของจ๊อบไทย (JobThai) กล่าวถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินโครงการนี้ว่า “สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน แต่ยังมีผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะในชุมชนห่างไกลและกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจสุขภาพหรือบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง เราจึงมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการ CSR นี้ เพื่อส่งต่อโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการดูแลสุขภาพแก่ทุกคนในสังคม”
“รถบริการตรวจสุขภาพและตรวจเลือดเคลื่อนที่” ได้รับการออกแบบอย่างครบครัน ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์มาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิต วัดอัตราการเต้นหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสามารถเจาะเลือดเพื่อเก็บส่งวิเคราะห์เลือดเพื่อใช้ในการประเมินสุขภาพและวางแผนการรักษาในอนาคต หรือเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน
นอกจากนี้ “ตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบเคลื่อนที่” จำนวน 2 ตู้ ยังได้รับการออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง มีเป็นระบบความดันบวก และมีระบบกรองอากาศผ่าน HEPA Filter เพื่อให้ในตู้เก็บตัวอย่างปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันกับในห้องผ่าตัด รวมทั้งมีการติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน และติดตั้งระบบเก็บตัวอย่างในอุณหภูมิที่เหมาะสม สามารถเก็บตัวอย่างได้เป็นระยะเวลานาน ทั้งยังมีระบบฆ่าเชื้อโรคภายในห้องโดย UV-C และภายนอกด้วยการฉีดพ่นน้ำยาเชื้อโรคด้วย อีกทั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ภาคสนามและสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้าน แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวว่า “การได้รับอุปกรณ์สำคัญเหล่านี้ จะช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการด้านสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งอุปกรณ์จะช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและทำให้การดูแลสุขภาพมีความครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น”
ทั้งนี้ รถตรวจสุขภาพและตู้ชีวนิรภัยเคลื่อนที่ ผลิตและพัฒนาโดยบริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ และการออกแบบก่อสร้างห้องคลีนรูมสำหรับห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการด้านการเจริญพันธุ์ ห้องตรวจหาเชื้อแรงดันลบ (COVID) อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน CDC และ WHO เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ติดต่อคุณธัชพนธ์ โชคสุชาติ 0924348228
จ๊อบไทย และ ทิงค์เน็ต ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในอนาคตต่อไป