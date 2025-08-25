“วาสนา” โพสต์เฟซฯ “พ่อเลี้ยงเจ” ปลื้ม ได้เจอ “แม่ทัพกุ้ง”ขวัญใจ

“จิตตนาถ” เป็นตัวแทน “สนธิ ลิ้มฯ” บิดา มอบหลวงปู่ทวด จากห้องพระบ้านพระอาทิตย์-พระนารายณ์ทรงสุบรรณ รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน ให้ แม่ทัพภาค 2 เข้าบก.ทบ. ร่วมคณะ “อ.ปานเทพ-มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน“ มอบทโดรน-แอนตี้โดรน อีก กว่า 60 ล้านบาท พร้อม ของใช้จำเป็น-ยาดม ให้แม่ทัพ ช่วยทหารไทย ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา
พ่อเลี้ยงเจ จิตตนาถ ลิ้มทองกุล ผู้แทน นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้มอบหลวงปู่ทวดจากห้องพระบ้านพระอาทิตย์ รวมทั้งมอบพระนารายณ์ทรงสุบรรณ รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน ซึ่งทางคุณสนธิและคุณจิตตนาถได้ร่วมจัดสร้างขึ้น เพื่อมอบให้พี่น้องคนไทยที่ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกองทัพภาคที่ 2 มอบผ่าน พล.ท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2
โดยวันนึ้ กองทัพบก รับมอบระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 15 ชุด มูลค่า 32,100,000 บาท, อากาศยานไร้คนขับ สำหรับสำรวจและบรรทุกสัมภาระจำนวน 41 ชุด มูลค่า 14,477,100 บาท และอากาศยานไร้คนขับสำหรับลาดตระเวณ 20 ชุด มูลค่า 13,910,000 บาท จากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน รวมมูลค่า 60,487,100 บาท
โดยมี อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมด้วย คุณสุรวิชช์ วีรวรรณ รองประธานมูลนิธิฯ และอ.คมสัน โพธิ์คง นักวิชาการด้านกฎหมายมูลนิธิ ฯ เป็นผู้แทนมอบ
พร้อม ยาดมศรีเทพ จำนวน 2,500 หลอด มูลค่า 100,000 บาท ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ ร่วมสนับสนุน อาทิ สายรัดห้ามเลือด (ทูนิเก้) จำนวน 183 ชิ้น ผ้าใบขนาดใหญ่ 20 ผืน แป้งดินสอพองสูตรเย็น 400 ซอง และยาหม่องน้ำมันเขียว มอบเสื้อยืดคอกลม 250 ตัว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ปลากระป๋อง ถุงยังชีพ