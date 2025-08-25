ปอศ. รวบหนุ่มหัวหมอจัดฉากขับรถตกคลอง 4 คันในเดือนเดียว หวังเคลมประกันเกือบล้าน

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. แฉพฤติกรรมหนุ่มวัย 26 หัวหมอจัดฉากขับรถตกน้ำ 4 คันในเดือนเดียว หวังหลอกเคลมประกัน เสียหายเกือบ 1 ล้านบาท
วันนี้ (25 ส.ค.) เพจ "กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ." โพสต์แฉวีรกรรมหนุ่มหัวใสจัดฉากเคลมประกัน เดือนเดียวขับรถตกน้ำ 4 คันรวด โดยทางเพจรายงานว่า "ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กก.4 บก.ปอศ. รวบหนุ่มวัย 26 จัดฉากขับรถตกน้ำ 4 คันรวด หวังเคลมประกัน เสียหายเกือบ 1 ล้านบาท!
เบื้องต้นพบว่ากลุ่มนี้มีการทำเป็นขบวนการสุดแนบเนียน โดยนายอนุชา ฯ เช่าซื้อรถ 4 คันในเดือนเดียว แล้วสร้างสถานการณ์ให้รถตกคลองใน 3 จังหวัด ทั้ง นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี เรียกเงินประกันจากหลายบริษัท บางรายหลงเชื่อโอนให้แล้วกว่า 9 แสน!
จากการสืบสวนพบเส้นทางเงินโอนเข้าญาติ – บางส่วนถอนเป็นเงินสด ส่วนรถที่อ้างว่าตกน้ำ กลับไม่ยอมให้นำมาตรวจพิสูจน์ นอกจากนี้ยังพบผู้ขับบางคนขับตกน้ำถึง 2 ครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ สุดท้ายถูกรวบตัวได้ที่บ้านพักใน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผู้ต้องหาภาคเสธอ้างแค่ขายรถแล้วไม่รู้ว่าถูกนำไปใช้ตกน้ำ"