"ผู้พันเบิร์ด" โพสต์ซึ้ง! ชื่นชม "ผู้กองโก๊ะ" ผู้พิชิตศึกที่ภูมะเขือและเพื่อนสี่ขาผู้ซื่อสัตย์

"ผู้พันเบิร์ด" โพสต์ถึง "ผู้กองโก๊ะ" ทหารหาญผู้แข็งแกร่งและมากความสามารถ แต่ในอีกด้านก็เผยให้เห็นความอบอุ่นที่เขามีให้กับสุนัขคู่ใจ เรื่องราวที่ทำให้เราเห็นว่าภายใต้เครื่องแบบทหาร ยังมีหัวใจที่งดงามเสมอ
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. พล.ต.วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก "Wanchana Sawasdee" โพสต์ข้อความยกย่องและชื่นชม ร.อ. ภาณุพงศ์ ทองขาว (ผู้กองโก๊ะ) นายทหารที่มีความสามารถครบถ้วนทั้งด้านการเป็นผู้นำ, ความแข็งแกร่งทางร่างกาย, และความเฉลียวฉลาดทางการศึกษา พร้อมเล่าเรื่องราวความผูกพันของ "ผู้กองโก๊ะ" และเพื่อนสี่ขาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ที่ภูมะเขือ โดย ผู้พันเบิร์ด ได้ระบุข้อความว่า
"ทหารราบ ราชินีแห่งสนามรบ
อกตีดิน กินของป่า /ใกล้ตา ไกลตีน
เรื่องเล่าภูมะเขือ น้องโก๊ะ ร.อ.ภาณุพงศ์ ทองขาว เป็น ตท.53 ตอนผมเป็นผู้พัน โก๊ะยังเป็นนักเรียนนายร้อยอยู่ เป็นนักเรียนที่มีลักษณะทหารดี ที่ว่าดีนี้คือ มีความเป็นผู้นำ ร่างกายแข็งแรง และรูปร่างกำยำ หุ่นดี โก๊ะนอกจากจะ ลักษณะ ทางทหารดีแล้วยังเป็นนักเรียนที่เรียนดีอีกด้วย เมื่อจบรับราชการในเหล่าทหารราบ ได้สอบชิงทุนไปศึกษาหลักสูตรต่างประเทศที่ รร.ทหารราบ รัฐจอร์เจียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Infantry Basic Officer Leader Course (IBOLC) ค่าย Fort Moore
ปัจจุบันน้องโก๊ะเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารราบ ได้พากำลังของกองร้อยเข้าตีทหารเขมรที่ภูมะเขือจนสามารถยึดภูมะเขือไว้ได้ วลีเด็ดของโก๊ะ
“ถ้าไม่อยากมีปัญหาก็อย่าทำตัวให้มีปัญหา ในเมื่อมันมีปัญหา เราก็ไม่คุย ปฏิบัติตามแผนของเราเลย“
ภายใต้ความเข้มแข็ง ห้าวหาญนี้ ยังแฝงไปด้วยจิตใจโอบอ้อมอารี และความละมุนเมื่อได้เห็นผู้กองโก๊ะนั่งเล่นอยู่กับสุนัขบนภูมะเขือ สุนัขที่เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ชุบเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำ ให้ที่อยู่อาศัย ดีใจและภูมิใจที่ได้เจอกันในครั้งนี้ เสร็จศึดเมื่อใด ไปกินข้าวกัน"