“ศรีด่านเภสัช” สร้างแรงบันดาลใจ! แม่ลูกอ่อนกลับมาขอบคุณ หลังเคยได้รับความช่วยเหลือจนชีวิตดีขึ้น

เรื่องราวสุดซึ้งที่สร้างความประทับใจไปทั่วโซเชียล! เมื่อคุณแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งที่เคยมาขอความช่วยเหลือที่ร้าน "ศรีด่านเภสัช" ด้วยเงินติดตัวเพียง 50 บาท กลับมาอีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มและข่าวดี ลูกๆ หายป่วย แถมสามีก็ได้งานทำแล้ว เรื่องราวจากน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ได้เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไป
หากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้เพจ "ศรีด่านเภสัช" ร้าน ขายยาที่มักจะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากที่มาขอความช่วยเหลืออยู่เสมอ ได้เคยออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของ แม่ลูกอ่อนคนหนึ่ง ที่มีเงินเหลือติดตัวแค่ 50 บาท แต่ลูกน้อยป่วย ส่วนสามีกับลูกอีกคนก็นอนป่วยอยู่ในห้องพัก ทางเภสัชได้ช่วยเหลือ จัดยาให้ และแบ่งนมของลูกเภสัช มาให้ลูกน้อยของผู้ป่วยด้วย นอกจากจะไม่คิดค่ายาแล้ว ยังให้เงินติดตัวไว้ซื้อข้าวอีกด้วย ขนคลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ทางเพจ "ศรีด่านเภสัช" ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอิกครั้ง รอบนี้เผยให้เห็นคุณแม่คนเดิมกลับมาที่ร้านอีกครั้ง คราวนี้มากับลูก 2 คน ที่สุขภาพแข็งแรงร่าเริงดีแล้ว โดยเธอมาขอบคุณเภสัชกร ที่เคยช่วยเหลือไว้ในครั้งนั้น
และในตอนนี้สามีของเธอได้งานทำแล้ว ทั้งนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดผู้เช้าชมแล้วเกือบ 4 แสนครั้ง พร้อมกับคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมชื่อนชมทางร้านเป็นอย่างมาก