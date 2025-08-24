‘BAKE YOUR HOME’ ดีไซน์สวยหวานจากงานผ้าแฮนด์เมด โดย ‘ณัฐณิชา จันทร์ทอง’

ด้วยความรักในงานศิลปะและงานแฮนด์เมด ทำให้เธอถ่ายทอดความรักและความชื่นชอบนั้นลงในผลงานแต่ละชิ้นได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าลวดลายของผ้าที่ออกแบบเอง ดีไซน์ของรูปทรงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จากผ้าที่ล้วนมีเอกลักษณ์และน่าหยิบจับ
กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบใหญ่ กระเป๋าเครื่องสำอางหลากหลายขนาด ผ้าปูโต๊ะลายสวย ปลอกหมอน ผ้ากันเปื้อน เธอล้วนทำขึ้นด้วยมือตัวเองกับจักรคู่ใจ
จากคนที่เย็บผ้าไม่เป็น สู่การเป็นเจ้าของแบรนด์ BAKE YOUR HOME สินค้าของใช้ของแต่งบ้านจากผ้าที่ได้รับความสนใจไม่น้อย คลิปที่เธอเริ่มหัดเย็บผ้าใน TikTok มีคนดูนับแสน กระทั่งวันนี้ สินค้าของเธอยังคงมีคนจับจองไม่ขาดสาย
“สินค้าของ BAKE YOUR HOME จะเป็น Rare item หมดเลย ทุก Collection ที่หมดไปแล้วคือหมดจริงๆ จะมีแค่ปีนี้ที่เบสท์เอาบางลายกลับมาทำใหม่ เพราะทนเสียงเรียกร้องไม่ไหว”
“ถ้าเป็นกระเป๋าเครื่องสำอาง น่าจะขายได้เกิน 500 ใบในสำหรับทุก Collection รวมกันนะคะ เบสท์ทำ Pouch Bag มา 4-5 Collection แล้ว ด้วยความที่เบสท์ทำเองคนเดียว เพราะฉะนั้น ไม่สามารถทำเยอะไปกว่านี้ได้แล้ว อย่าง Collection ที่แล้วก็ขายได้เป็น 100 ใบ…”
เธอสร้าง BAKE YOUR HOME ขึ้นมาด้วยตัวคนเดียว ผลิตชิ้นงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ ให้กำเนิดสินค้าหลากหลายและ Collection มากมาย มีกลุ่มฐานลูกค้าประจำที่พร้อมติดตามและกลับมาซื้อสินค้าอยู่ซ้ำๆ
การทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว ตั้งแต่ออกแบบลายผ้า ลงมือทำ และการจัดส่ง ชวนให้สนใจใคร่รู้ว่าเธอมีขั้นตอน กระบวนการทำงานอย่างไร จึงสามารถทำทุกอย่างเพียงลำพัง
ผู้จัดการออนไลน์ สัมภาษณ์พิเศษ ‘เบสท์-ณัฐณิชา จันทร์ทอง’ ผู้ก่อตั้ง BAKE YOUR HOME ในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งอุปสรรคและความสำเร็จที่น่าเรียนรู้
ก่อตั้ง BAKE YOUR HOME
ถามถึงที่มาของการก่อตั้งแบรนด์ BAKE YOUR HOME
เบสท์ตอบว่า เริ่มต้นเลย ทำร้านเทียนหอมมาก่อน เมื่อขายไปได้สักประมาณ 2-3 ปี เริ่มตระหนักว่าเทียนหอมเป็นสินค้าที่ขายได้แค่บางช่วงฤดูกาล แล้วก็เน้นเป็นของฝาก ไม่ใช่ของใช้จำเป็น
“เบสท์รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยตอบโจทย์ เลยอยากลองทำอะไรเพิ่ม แล้วเบสท์ชอบงานประดิษฐ์ประดอยอยู่แล้ว แต่ว่าเย็บผ้าไม่เป็นนะคะ เบสท์เริ่มต้นจากเย็บผ้าไม่เป็นเลย ก็ไป Workshop ต่างๆ ไปลองเรียนดู แล้วไปเจอ Workshop ที่เขาสอนวาดลายผ้า เราชอบวาดรูปอยู่แล้ว ลองไปเรียนดู เขาให้ผ้ามาหนึ่งผืนที่เป็นผลงานออกแบบของเรา ก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจ ไปลงเรียนดูแล้วสนุก และเมื่อได้ผ้ามาเรารู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น แปลกใหม่ รู้สึก ‘ว้าว!’ ก็เลยอยากเอาผ้ามาทำอะไรได้บ้าง แล้วเราก็ต่อยอด จากเดิมที่ขายเทียนแล้วขายได้แค่ช่วงเทศกาล เราก็อยากขายอะไรที่มันมีประโยชน์ ใช้ได้ทุกวันในชีวิตประจำวันของคนเรา”
“เบสท์เลยลองเอาผ้ามาทำอะไรสักอย่างดู ก็กลายเป็น BAKE YOUR HOME ขึ้นมา เราไม่อยากทำเทียนแล้วด้วย หมด Passion มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยในช่วงนั้น เลยพักเรื่องการทำเทียนไว้ก่อน แล้วเมื่อเริ่มทำ BAKE YOUR HOME ก็เริ่มสนุกกับสิ่งนี้ จึงตัดสินใจ Rebrand เลยค่ะ เริ่มใหม่เลย
สินค้าจาก BAKE YOUR HOME ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ตามกระแส ไม่ตามแฟชั่น แต่มันจะต้องใช้ได้เรื่อยๆ และมีประโยชน์”
จากเดิมที่ทำเทียนหอมแฮนด์เมดในชื่อ BAKE A CANDLE ซึ่งเริ่มก่อตั้งในช่วงปีที่เกิดวิกฤติโควิด กระทั่งตัดสินใจยุติการทำเทียน และหันมาทำของใช้ของแต่งบ้านจากงานผ้าภายใต้ชื่อ BAKE YOUR HOME ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2023
ลายผ้าที่เบสท์วาดขึ้นจะถูกส่งไปโรงงานเพื่อพิมพ์ลาย แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าจากผ้าที่ผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจ
Collection เปิดตัว
ถามถึง แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ Collection ที่เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เบสท์ตอบอย่างอารมณ์ดีว่า “สินค้าแรกที่เบสท์ทำคือ ด้วยความที่เราเย็บผ้าไม่เป็น แล้วเราก็ไม่ได้ไปเรียนด้วย ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน เพราะเราไม่ได้อยากขายเสื้อผ้า ส่วนใหญ่ที่เขามีสอนก็จะเป็นสอนตัดเสื้อผ้า แต่เราไม่ได้อยากขายเสื้อผ้า ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน เราก็ดูจาก YouTube ฝึกเย็บไปเรื่อยๆ ซื้อจักรตัวนึงมา แล้วก็เริ่มคิดว่า อะไรที่เย็บง่ายที่สุดในการที่เราจะทำให้มันเป็นสินค้าขึ้นมา คือเมื่อตัดผ้าออกมา แล้วเย็บเก็บริมผ้าเฉยๆ สิ่งนั้นก็คือ ‘ผ้าปูโต๊ะ’ (หัวเราะ) เบสท์คิดอยากทำนู่นทำนี่จากผ้าขึ้นมาเต็มไปหมด แต่เบสท์เย็บไม่เป็น ก็เริ่มจากผ้าปูโต๊ะก่อนค่ะ เป็นอย่างแรก แล้วเราไม่เห็นว่ามีใครทำผ้าปูโต๊ะ เบสท์ก็ออกแบบลายและปักผ้าด้วย มันก็เลยแตกต่างยิ่งขึ้น มีการพิมพ์ลายด้วย ดังนั้นสินค้าแรกที่เปิดตัวมาในปี 2023 ก็คือผ้าปูโต๊ะค่ะ”
“ในตอนนั้น เบสท์ทำเป็นลายดอกไม้ เบสท์ตั้งใจให้แบรนด์ BAKE YOUR HOME ของเบสท์มีความเป็นผู้หญิงหวาน ก็เลยมีดอกไม้ และอยากให้ดูไม่เหมือนที่เราเคยเห็นทั่วไป ปกติแล้ว เราอาจจะเห็นผ้าลายดอกได้ทั่วไปตามท้องตลาด แต่เบสท์อยากทำให้มันดูหรูหราขึ้น มีมูลค่ามากขึ้น ทำในแนวที่ตัวเองชอบ ทำในสไตล์ของตัวเอง ที่ร้านก็จะมีลายดอกไม้เป็นส่วนใหญ่ค่ะ”
เสียงตอบรับที่น่ายินดี
ถามว่าเสียงตอบรับต่อ Collection แรกของแบรนด์ BAKE YOUR HOME เป็นอย่างไรบ้าง
เบสท์เล่าถึงความรู้สึกในช่วงนั้นว่า “ตอนแรกเบสท์ก็กังวลมากๆ ในการที่จะเปลี่ยนแบรนด์ เรากลัวลูกค้าไม่เข้าใจ กลัวว่าผ้าปูโต๊ะของเราจะมีคนซื้อเหรอ นั่นเป็นความคิดแรกเลยค่ะ แต่ก็ตัดสินใจว่า เมื่อเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้ว ก็ใช้ฐานลูกค้าเดิมนี่แหละ ถ้าเค้าชอบก็คือชอบ ถ้าเค้าไม่ชอบเค้าก็คงแค่ Unfollow เราไป ก็แค่นั้น เราใช้ฐานลูกค้าเดิม แต่เราเปลี่ยนชื่อแบรนด์ แล้วก็ลงทุนกับการทำผ้ามา 40 หลาก่อน มีประมาณ 4 ลาย ทั้งผ้าปักแล้วก็ผ้าพิมพ์ลาย ซึ่งเบสท์ก็ไม่รู้ว่า 40 หลานี้ จะขายออกไหม เบสท์ก็เริ่มไปทำ TikTok จากที่เบสท์ไม่เคยเล่น TikTok มาก่อนเลย เบสท์ก็เริ่มอัดคลิปตัวเอง เพราะเบสท์ต้องเริ่มต้นโฆษณาจากสิ่งนี้ เบสท์ก็เริ่มจากการที่เราบอกในคลิปว่าเราเย็บผ้าไม่เป็นนะ ตอนนี้เรากำลังเริ่มหัดเย็บจากอะไร แล้วคลิปที่ 3 ก็เป็นคลิป mass มาก มีคนดูเป็นแสน เราก็ตกใจ พอเบสท์วางสินค้าขาย ก็เลยมีลูกค้า จากคนที่เขาเคยเป็นลูกค้าเทียนหอมบ้าง เค้าก็อยากลอง แล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาซื้อเรื่อยๆ ก็ขายได้เรื่อยๆ
จนผ้า 40 หลานั้นหมด เราก็ตกใจและดีใจว่ามีคนซื้อผ้าปูโต๊ะเราด้วยเหรอ”
เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ผ้า 40 หลาจึงเริ่มหมด เมื่อผ้าใกล้จะหมด เบสท์จะไปสั่งพิมพ์มาเรื่อยๆ เมื่อกระแสผ้าปูโต๊ะเริ่มซา เบสท์ก็จะคิด Products ใหม่ คิดผ้าลายใหม่มาขายเพิ่ม โดยสินค้าทั้งหมดของ BAKE YOUR HOME เบสท์ทำการส่งสินค้าเอง ขายเอง ทำคนเดียวทั้งหมด ทุกคนสามารถเข้ามาซื้อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้เรื่อยๆ ทุกวัน
เบสท์เล่าว่าฐานลูกค้า ส่วนใหญ่ 80% เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อไปแล้วแต่ก็กลับมาซื้อซ้ำ
“เช่น เค้าซื้อผ้าปูโต๊ะไปแล้วก็กลับมาซื้อผ้าปูโต๊ะอีก ประทับใจที่เค้าเอ็นดูเรา เวลาเราลง Story อะไรไป เสียงตอบรับก็ดี”
สินค้าขายดี Pouch Bag-Towel bag
ถามว่า นับตั้งแต่เปิดขายในปี 2023 ถึงวันนี้ BAKE YOUR HOME มีสินค้ากี่ Collection แล้ว และอะไรคือสินค้าขายดี
เบสท์ตอบว่า สินค้าที่ร้านจะ Run ไปเรื่อยๆ มีผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน Pouch Bag-กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง Towel bag-กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ถ้าเป็นผ้าปูโต๊ะและปลอกหมอน รวมๆ แล้วน่าจะมี 5 Collection สำหรับ Pouch Bag ก็เช่นกัน เมื่อสินค้าตัวนี้หมด เบสท์ก็จะไปทำสินค้าอื่น วนไปเรื่อยๆ สำหรับสินค้าที่ขายดีที่ทุกคนเรียกร้องตลอดก็คือ Towel bag กระเป๋าสำหรับใส่เสื้อผ้า
“เบสท์ไม่ได้กำหนด ว่า BAKE YOUR HOME จะต้องขายของแต่งบ้าน มันคือ สินค้าที่เบสท์ทำขึ้นมาจากผ้า แล้วทุกคนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ แล้วมันก็อาจจะเริ่มต้นด้วยคอนเซ็ปต์ง่ายๆ คือ เบสท์ทำอะไรได้ เบสท์ก็จะขายสิ่งนั้น
ซึ่งสิ่งที่เบสท์อยากลองทำอย่างมากก็คือกระเป๋าใส่เสื้อผ้า เพราะเบสท์เดินทางบ่อย แล้วเบสท์อยากลองทำกระเป๋ามาตลอด พอเบสท์ได้ลองทำ และช่วงนั้นอาจจะไม่มีใครทำแบบนี้ กระเป๋านี้ก็เลย Mass แล้วก็จะมี Pouch Bag กระเป๋าใส่เครื่องสำอางที่ขายดีมากเหมือนกัน ซึ่งเบสท์เปิดตัวในช่วงคริสต์มาส 2023 แล้วไม่มีใครทำแบบนี้ กระเป๋าทั้งสองแบบนี้ก็เลยขายดีมาก”
สงสัยว่ากระเป๋าใส่เสื้อผ้าและกระเป๋าเครื่องสำอาง ขายดีมากแค่ไหน
ผู้ก่อตั้ง BAKE YOUR HOME ตอบว่า “ถ้าเป็นกระเป๋าเครื่องสำอาง น่าจะเกิน 500 ใบในสำหรับทุก Collection รวมกันนะคะ เบสท์ทำ Pouch Bag มา 4-5 Collection แล้ว ด้วยความที่เบสท์ทำเองคนเดียว เพราะฉะนั้น ไม่สามารถทำเยอะไปกว่านี้ได้แล้ว อย่าง Collection ที่แล้ว ก็ขายได้เป็น 100 ใบ ส่วน Towel bag เบสท์ไม่สามารถทำได้เยอะเลย ตอนแรกเบสท์เกือบจะหยุดทำด้วยซ้ำเพราะทำยากมากๆ ทำยากกว่ากระเป๋าเครื่องสำอางค์มากๆ เบสท์ทำได้แค่ประมาณ 70 ใบ แล้วเบสท์เหนื่อย ทำไม่ไหวแล้ว ก็เลยหยุดทำ Towel bag ไปก่อน แต่ก็ยังมีคนเรียกร้องมาตลอดค่ะ สำหรับ Towel bag เบสท์ทำออกมาประมาณ 70 ใบ”
เบสท์เล่าถึงความยากในการทำกระเป๋าใส่เสื้อผ้า ซึ่งเป็นสินค้าขายดีว่า ในตอนแรกที่ทำกระเป๋าใส่เสื้อผ้า เบสท์คิดว่าเราทำได้ แต่ปรากฏว่าเมื่อลูกค้าออเดอร์เข้ามาพร้อมกัน วันเดียว 10 ใบ เบสท์ทำไม่ได้ ทำไม่ทัน เมื่อกดดันตัวเอง การใช้งานจักรก็ไม่ค่อยบาลานซ์ เบสท์จึงบอกลูกค้าว่าเบสท์ไม่สามารถส่งได้ภายใน 3 หรือ 5 วันตามกำหนดเดิมแล้ว เบสท์ขอว่าถ้าใครจะซื้อ Towel bag เบสท์ขอให้ทุกคนรอ 7-14 วัน ถ้าทุกคนรอได้เบสท์ก็ยินดี ซึ่งทุกคนพร้อมรอ
“ตอนแรกเบสท์กังวลมาก เดือบหยุดทำไปแล้ว เพราะไม่ไหว ปกติที่ร้านไม่อยากให้ส่งสินค้าช้าเกินวันหรือสองวัน แต่พอเป็นกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นมา เบสท์ใช้เวลากับมันเยอะมากๆ ภายในสามเดือนของปีที่แล้ว เบสท์ทำแต่ Towel bag ทั้งหมด 70 ใบ แต่ละใบมียาวประมาณ 35 เซนติเมตร เหมาะสำหรับใส่เสื้อผ้าไปต่างจังหวัดได้ 2-3 วัน ปีนี้เบสท์อาจจะทำอีกไซส์ขึ้นมา มีขนาดใหญ่ขึ้น”
กว่าจะสำเร็จแต่ละ Collection
อดถามไม่ได้ว่าผ้าที่ใช้ทำสินค้า เป็นผ้าอะไรและมีกระบวนการทำงานอย่างไร
เบสท์ตอบว่า แต่ละ Collection ใช้เวลาในการออกแบบนานค่ะ อันดับแรกเราก็ต้องวาดรูปสำหรับพิมพ์ลาย หรือถ้าไม่วาดรูปเอง ก็มีลายที่เขาขายอยู่แล้ว เราก็อาจไปซื้อลายมา แล้วนำมาดีไซน์เอง เพิ่ม ตัด อะไร ให้เป็นลายที่เราต้องการ แล้วเราก็ทำแพทเทิร์น แต่ถ้าวาดลายเอง เบสท์ก็จะวาดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพอใจ เมื่อเราวาดเสร็จแล้ว เราก็มาทำแพทเทิร์นให้เป็นลายผ้าที่ต่อเนื่องกัน แล้วก็ส่งลายนี้ไปเทสต์ ไปเลือกหาผ้าที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์ เบสท์ยังไม่ได้พิมพ์คอตตอนแท้ 100% เพราะราคาแพงมาก เบสท์เลือกผ้าผสม เลือกแล้วส่งผ้าไปเทสต์ลาย ถ้าเทสต์ออกมาแล้วไม่ชอบก็ต้องแก้ไขจนได้ Final
“โดยรวม แต่ละ Collection ใช้ระยะในการทำเวลาราว 1 เดือนค่ะ เพราะสินค้าที่ขาย เป็นสินค้าที่เราทำอยู่แล้ว เบสท์ไม่ได้ทำอะไรแหวกจากเดิมมาก เช่น ถ้าช่วงนี้เบสท์ทำกระเป๋า Collection หน้า เบสท์ก็อาจจะทำกระเป๋าอีก แค่เปลี่ยนลาย เพราะฉะนั้น มันจะนานกับการออกแบบลายผ้า อาจเป็น 2-3 อาทิตย์ แต่ว่า ช่วงนี้ เบสท์ก็เริ่มทำอะไรใหม่ๆ ขึ้น เริ่มมีการจ้างงาน เพราะเริ่มรู้สึกว่า เราทำมา 2 ปีแล้ว เรามีฐานลูกค้าประจำ เราก็อยากลองจ้างงานดู การจ้างงานต้องมีจำนวนขั้นต่ำ แรกๆ ที่เบสท์ไม่ทำ เพราะถ้าเราล้ม เราจะเจ็บตัวมาก แต่ตอนนี้ ก็จะเริ่มแล้ว คือจ้างให้เค้าทำให้ โดยเราออกแบบและส่งผ้าให้เค้าทำ เพราะทำคนเดียวไม่ไหว อะไรที่ยากและเป็นรูปแบบใหม่ๆ เราก็จะส่งให้เค้า จากที่เมื่อก่อนเย็บเองคนเดียว ตอนนี้เราก็เย็บเองในส่วนที่เราทำได้ค่ะ สินค้าของเบสท์ หาช่างค่อนข้างยากที่จะมาทำให้ตรงตามที่เบสท์ต้องการ เพราะมันไม่ใช่เสื้อผ้า ส่วนใหญ่เบสท์ก็ทำเอง”
เรียนรู้จากอุปสรรค
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง BAKE YOUR HOME กระทั่งวันนี้ มีอุปสรรคอะไรให้ได้เรียนรู้บ้าง
เบสท์ตอบว่า “อุปสรรคอย่างแรกคือ เบสท์ทำงานคนเดียว เพราะฉะนั้น เบสท์ไม่สามารถ Stock สินค้าได้พอกับความต้องการของลูกค้า เบสท์ก็เลยเริ่มมองหาการจ้างงาน ให้เค้าทำให้ นี่ก็เป็นอุปสรรคนึง บางทีของหมด แล้วเบสท์ไม่ทำเพิ่มแล้ว แต่ลูกค้ายังสั่งอยู่ เบสท์รู้สึกว่านี่ก็เป็นปัญหาอย่างนึง สินค้าของ BAKE YOUR HOME จะเป็น Rare item หมดเลย ทุก Collection ที่หมดไปแล้วคือหมดจริงๆ จะมีแค่ปีนี้ที่เบสท์เอาบางลายกลับมาทำใหม่ เพราะทนเสียงเรียกร้องไม่ไหว”
“อีกประสบการณ์ในการปักผ้าคือ เบสท์คงไม่ทำอีกแล้ว เพราะมีปัญหากับโรงงานในการผลิต เค้าทำไม่ตรงกับที่เราสั่ง มีเรื่องจุกจิกมาตั้งแต่ Collection แรกแล้ว เบสท์จึงตัดสินใจว่าจะยังไม่ทำผ้าปักลายอีก ซึ่งผ้าปักลายเป็นอะไรที่ขายดีมากๆ ของร้านเรา แต่ถ้าเราไม่มีความพร้อม เบสท์ก็ตัดสินใจพิมพ์ลายดีกว่า เพราะมีความพร้อมมากกว่า”
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ถามถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ Collection ใหม่ๆ บ้าง
เบสท์บอกเล่าอย่างกระตือรือร้นว่า “เบสท์ซื้อจักรใหม่เพิ่มสองตัวคือ จักรโพ้ง จักรปัก ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เบสท์ทำไม่เป็นเลย ยังไม่ได้ใช้เลย เพราะไม่มีเวลา ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นตั้งแต่ปีที่แล้ว จนมาถึงปีนี้ เบสท์ก็เริ่มลองฝึกทำดู เริ่มใช้จักรโพ้ง จักรปักมาทำผลงานใหม่ ซึ่งมันก็จะกลายเป็นผ้ากันเปื้อนที่เบสท์เริ่มทำ และมีอีกอย่างที่เบสท์ก็เริ่มทำด้วยเหมือนกัน แต่ไม่รู้จะสำเร็จไหม คือ ‘ผ้าห่ม’ กับ ‘ผ้าคลุมอาบน้ำ’ ยังไม่รู้จะสำเร็จไหม ซึ่งสำหรับผ้าห่มเบสท์กำลังทดลองใช้เองอยู่ แล้วรู้สึกว่าแฮบปี้ค่ะ และเบสท์ยังตั้งใจจะทำกระเป๋าเสื้อผ้าอีกด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างออกแบบลายผ้า สินค้าในช่วงนี้ก็มีผ้ารองจาน ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูโต๊ะและกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะในแต่ละปี เราจะมีสินค้าใหม่บางอย่าง อาจเปลี่ยนลายใหม่ และในช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้ว เบสท์ก็ตั้งใจจะทำลายเกี่ยวกับคริสต์มาสค่ะ”
เชื่อว่าสำหรับแฟนๆ ของ BAKE YOUR HOME และผู้ที่ชื่นชอบงานผ้าแฮนด์เมด ย่อมรอคอยผลงานชิ้นต่อไป จากฝีมือการสร้างสรรค์ของหญิงสาวคนนี้เป็นแน่
Text By : รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล
Photo By : รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล, ณัฐณิชา จันทร์ทอง
IG,FB : bakeyourhome
www.bakeyourhome.com