กองทัพบกเตรียมพร้อมให้กำลังพลติดธงชาติไทยบนบ่าชุดฝึก สะท้อนอัตลักษณ์นักรบไทย

กรมกิจการพลเรือนทหารบก อนุมัติให้กำลังพลผ่นติดธงชาติไทยบนบ่าชุดฝึกและชุดสนาม เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์นักรบไทย
วันนี้ (22 ส.ค.) เพจ “กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตรียมพร้อมแสดงอัตลักษณ์นักรบไทย “ธงไตรรงค์บนบ่า คือหัวใจที่พร้อมยืนหยัดเพื่อชาติ”
Ready to Uphold the Identity of Thai Warriors. The Tricolor on our shoulders is the heart that stands firm for the Nation.
กองทัพบกอนุมัติให้กำลังพลประดับ แผ่นธงชาติไทยบนบ่าชุดฝึกและชุดสนาม เพื่อสะท้อน อัตลักษณ์ของทหารไทยปลูกฝัง อุดมการณ์–ความรักชาติ–ความสามัคคี และแสดงออกถึง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของนักรบทุกนาย
โดยให้ติดบริเวณไหล่ด้านซ้ายของเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามจนกว่าสถานการณ์ชายแดนจะกลับสู่ภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
The Royal Thai Army has approved the wearing of the Thai national flag patch on training and field uniforms. It represents the identity of Thai soldiers, instills patriotism, unity, and loyalty, and reflects the honor and dignity of every warrior.