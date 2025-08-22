IIFSA เตรียมประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล “Astar Award 2025” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัล 27 ส.ค.นี้

สถาบันนานาชาติวิทยาศาสตร์และศิลปะภาพยนตร์ (International Institute of Film Science and Arts – IIFSA) ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล “Astar Award” ประจำปี 2025 อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปะภาพยนตร์และเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมยกย่องผู้สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นในด้านภาพยนตร์ นวัตกรรม งานวิจัย การศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทั้งนี้ รายชื่อผู้เข้าชิงปีนี้ครอบคลุมกว่า 20 สาขารางวัล จากกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก สะท้อนถึงความหลากหลายของวงการภาพยนตร์สากล ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ การผสมผสานเทคโนโลยี และการเล่าเรื่องที่เน้นมิติความเป็นมนุษย์
สำหรับพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก นำโดย ศาสตราจารย์ Karl Bardosh แห่ง NYU Tisch School ผู้ได้รับรางวัล Tony Award และบุกเบิกแนวคิดภาพยนตร์บนมือถือ ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติระดับแถวหน้า อาทิ ปูซาน อัมสเตอร์ดัม มุมไบ และเมลเบิร์น รวมถึงนักวิชาการและศิลปินชื่อดังจากหลากหลายประเทศ
ภาพยนตร์ที่เข้าร่วมได้รับการเสนอชื่อโดยสมาชิกของ IIFSA หรือผู้สมัครเข้าร่วมโดยตรง โดยจะมีการโหวตคัดเลือกผู้ชนะจากคณะกรรมการ และประกาศผลอย่างเป็นทางการในพิธีมอบรางวัล
งานมอบรางวัล Astar Award 2025 จะจัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2025 โดยมีศิลปิน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อร่วมเป็นประจักษ์พยานอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ