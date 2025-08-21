โรงเรียนกัมพูชามอบทุนเรียนฟรีถึง ม.6 หลังเด็กหญิงกัมพูชาทำคลิปอ้างสิทธิที่ดินชายแดน

หลังเด็กหญิงชาวกัมพูชาเผยคลิปพูดภาษาไทยชัดเจน พร้อมอ้างสิทธิในดินแดนชายแดน ล่าสุดโรงเรียนกัมพูชาออกโรงหนุน มอบทุนเรียนฟรีถึงมัธยมศึกษา
คลิปวิดีโอของเด็กหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งขณะกำลังพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจน พร้อมกล่าวอ้างสิทธิในที่ดินบริเวณชายแดน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ส.ค. เพจ “วันนี้เขมรโกหกอะไร” เผยภาพโรงเรียนแห่งหนึ่งของกัมพูชา ประกาศมอบทุนเรียนฟรีให้เด็กหญิงชาวเขมรที่ออกมาร้องเรียนเรื่องดินแดนจนถึงจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 12 ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"โรงเรียนโสวรรณภูมิ กัมพูชา มอบทุนการศึกษาจนจบชั้นประถม ให้เด็กที่ทำคลิปการแสดงโกหกชาวโลกว่าโดนทหารไทยล้อมรั้วห้ามเข้าเป็นแผ่นดินเขมร"
คนไทยเฮลั่น "ดีแล้วเด็กไปเรียนที่เขมรอย่ามาเรียนฟรีที่ไทยอีกเลย เปลืองภาษีกู"