วอนนักดำน้ำอย่าเคลื่อนย้าย “เครื่องรับสัญญาณเสียง” 20 จุดอ่าวพังงา หลังใช้ติดตามฉลาม

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับโครงการ StAR Project Thailand ติดตั้ง “เครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำ” 20 จุดรอบอ่าวพังงา เพื่อวิจัยและติดตามการเคลื่อนที่ของฉลามเสือดาวหลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ย้ำอุปกรณ์ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย ขอความร่วมมือนักดำน้ำอย่าแตะต้องหรือเคลื่อนย้าย และช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบอุปกรณ์เสียหาย
วันนี้ (20 ส.ค.) เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” ขอความร่วมมือนักดำน้ำ โปรดระวัง "เครื่องรับสัญญาณเสียง" ในบริเวณ 20 จุดดำน้ำ บริเวณอ่าวพังงา โครงการ StAR Project Thailand ดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรไวลด์เอด ทำการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำ (Acoustic Receiver) ทั้งหมด 20 จุดในบริเวณอ่าวพังงา เพื่อประโยชน์ในการติดตามฉลามหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย และมีความสำคัญต่อการวิจัยทางทะเล เราจึงขอความร่วมมือนักดำน้ำทุกท่าน ดังนี้
-ไม่แตะต้องหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
- ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือส่งข้อความมาที่เพจ Spot the Leopard Shark-Thailand
บริเวณใดบ้าง? ที่นักดำน้ำอาจพบเห็นเครื่องรับสัญญาณเสียง
1. เกาะไม้ท่อน
2. เกาะไม้ท่อน จุดที่ 2
3. เกาะดอกไม้
4. หินหมูสัง
5. เกาะยาวใหญ่
6. เกาะไข่นอก
7. เกาะนาคา
8. แหลมหงา
9. บริเวณอ่าวหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน (PMBC)
10. เกาะเฮ
11. เกาะแก้วใหญ่
12. เกาะราชาใหญ่
13. เกาะปอดะ
14. เกาะยูง
15. เกาะพีพีดอน
16. เกาะพีพีเล
17. บิดะใน
18. กองหินบิดะ
19. หมู่เกาะห้า
20. เกาะลันตาใหญ่
ขอความร่วมมือนักดำน้ำ บริษัทดำน้ำ ครูสอนดำน้ำ ช่างภาพใต้น้ำในการช่วยแชร์ข้อมูล บอกต่อถึงความสำคัญของอุปกรณ์ชิ้นนี้ ในการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฉลามเสือดาวร่วมกันให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืน"