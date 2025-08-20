ลอบกัดทุกทาง!! ทหารกัมพูชาวาง "กับดักหลุมพรางไม้แหลม" ห่วงความปลอดภัยทหารไทยในแนวหน้า

“อนุวัต จัดให้” เผยภาพทหารกัมพูชาวาง "กับดักหลุมพรางไม้แหลม" หวั่นเกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือทหารไทยในแนวหน้า ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น ลั่น สมองของมันมีแต่เรื่องเลวๆ
วันนี้ (20 ส.ค.) เพจ “อนุวัต จัดให้” เผยภาพทหารกัมพูชาวาง "กับดักหลุมพรางไม้แหลม" โดยใช้ไม้ปลายแหลมที่ถูกเหลาให้คมกริบปักในหลุมและใช้ใบไม้กลบอำพรางเพื่อทำอันตรายแก่ผู้ที่ตกลงไป และอาจเกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือทหารไทยในแนวหน้า โดยระบุว่า “นอกจากระเบิดแล้ว ทหารกัมพูชา ทำหลุมพรางกับดักไม้แหลม สงสาร คนแนวหน้า“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของทหารกัมพูชาเป็นจำนวนมากว่า รบแบบกองโจร วางกับดัก ทำทุกวิถีทางจริงๆ , สมองของมันมีแต่เรื่องเลวๆ , เหลี่ยมเยอะจัด ลอบกัดทุกทาง , แนวหน้าต้องระวังสุดๆระวังแค่ไหนหมารอบกัดขอให้ทหารปลอดภัย