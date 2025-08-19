ก้าวสู่ปีที่ 10 Sister School สาธิตจุฬาฯ-เมืองโคเงะ ญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองโคเงะ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น 39 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพี่น้อง (Sister School) ดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 10 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นำโดย อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 39 คน นำโดย นายสึโบเนะ ชูสุเกะ นายกเทศมนตรีเมืองโคเงะ เดินทางมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister School) สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับเมืองโคเงะ (Koge Town) จังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-22 ส.ค. 2568
อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองโคเงะ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และเมืองโคเงะมีมิตรภาพที่ดีกันมาอย่างยาวนาน ในปีนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางโรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับคณะอีกครั้ง
อีกทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่นักเรียนและคณาจารย์ ในการเดินทางไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองโคเงะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน ต.ค. 2567 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนรู้สึกมีความสุขและประทับใจ นับเป็นประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่ายิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่นักเรียนและคณะครูจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน จะได้รับความสุข สนุก ประทับใจ มีรอยยิ้มและความทรงจำที่ดี รวมถึงสานต่อความสัมพันธ์อันงดงามให้คงอยู่ต่อไป
ในโอกาสนี้ นายสึโบเนะ ชูสุเกะ นายกเทศมนตรีเมืองโคเงะ ได้มอบภาพจิตรกรรมที่ระลึก ให้แก่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นผลงานของนายซึโคโมะ ชินอิจิ ศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งมีความประทับใจอย่างยิ่งในมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างเมืองโคเงะกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จึงได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย ในภาพสื่อถึงความรัก สันติภาพ และสายสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายไม่มีที่สิ้นสุด
โครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister School) ระหว่างเมืองโคเงะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เกิดขึ้นเมื่อเดือน ม.ค. 2558 โดยนำนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนของเมืองโคเงะ มาเยือนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้นำคณะครูและนักเรียนไปเยือนเมืองโคเงะ โดยมีการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่อง และได้ทำสัญญาลงนามเอ็มโอยูของโครงการนี้จำนวน 2 ครั้ง ปัจจุบันดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 10