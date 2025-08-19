EnCo ครบรอบ 21 ปี เดินหน้ากลยุทธ์ ‘STAR’ ขับเคลื่อนอสังหาฯ และการบริหารอาคารอย่างยั่งยืน

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ EnCo จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 21 โดยมี คุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมประกอบพิธีมงคล เช่น พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล พร้อมเครื่องไทยธรรม และพิธีบวงสรวงพระพรหม ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 21 ปี EnCo ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการอาคารสถานที่ด้วยบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน” พร้อมส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
สำหรับทิศทางการบริหารงานปี 2569-2573 EnCo กำหนดกลยุทธ์ ‘STAR’ เป็นแนวทางหลัก ประกอบด้วย SMART: นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อยกระดับการให้บริการ, TALENT: พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมแข่งขัน , ALLIANCE: เสริมสร้างความร่วมมือทั้งในและนอกกลุ่ม ปตท., RESILIENCE: พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ Well-being และยั่งยืน
EnCo พร้อมเดินหน้าสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน พร้อมวางเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการอาคารครบวงจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเติบโตเคียงข้างทุกภาคส่วนไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
