"ต่างชาติไม่แคร์ใครผิด!" กรณ์ ชี้ไทยเสียเปรียบฮุนเซน แนะคว่ำบาตรเขมรทุกมิติ

กรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง ชี้ไทยเสียเปรียบกัมพูชา แนะรัฐบาลพิจารณาใช้มาตรการ "คว่ำบาตร" ทุกมิติ หากฮุนเซนยังคงตอแยไทยไม่เลิก ย้ำนี่คือเครื่องมือสากลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อยับยั้งความรุนแรง แม้ประชาชนเขมรอาจต้องเดือดร้อน
วันนี้ (18 ส.ค.) นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “กรณ์ จาติกวณิช - Korn Chatikavanij” โพสต์ข้อความแนะรัฐบาลคว่ำบาตรเขมร หากยังตอแยไทยไม่เลิก โดยอดีต รมว.คลัง ได้ระบุข้อความไว้อย่างน่าสนใจว่า
“จากที่ไปต่างประเทศมาสิบวัน พูดคุยกับคนที่โน่นและติดตามสื่อนอกมองไทย ทำให้เห็นสัจธรรมว่า ในสายตาคนนอก เขาเห็นแค่ ’ไทยมีเรื่องกับกัมพูชา‘ ไม่มีใครใส่ใจมากนักว่าใครผิดใครถูก ถ้ามีคำถามก็แค่ “หยุดยิงกันหรือยัง”
ปัญหาไม่ใช่เขาไม่เชื่อเรา แต่เพราะเขาไม่รู้ว่าจะเชื่อใคร และที่สำคัญกว่านั้นคือเขาไม่สนใจด้วยว่าใครเป็นฝ่ายผิด
เหมือนเราวันนี้ ขนาดรัสเซียเป็นผู้รุกรานยูเครนชัดๆ ยังมีคนไทยจำนวนมากโทษยูเครนว่าไปยั่วเขาก่อน และอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สนใจว่าใครผิด แต่แค่อยากให้หยุดรบกัน (แถมยังเชื่อว่ายูเครนควรหยวนๆยอมยกแผ่นดินบางส่วนให้รัสเซียด้วย)
อิสราเอล-ปาเลสไตน ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ตัวอย่างที่อื่นมีอีกมากมายว่าปัญหาที่คนสนใจไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูก จะเป็นข่าวให้เขาเห็นก็เพียงเมื่อมีการใช้ความรุนแรง
ที่เล่าไม่ใช่อะไรหรอกครับ แค่จะสื่อว่านอกจากเรากับกัมพูชาแล้ว ไม่มึใครคนอื่นเขาสนใจว่าใครเริ่มก่อนอย่างไร เขาแค่เหมารวมว่า ’เป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมายาวนาน‘
ความจริงนี้ทำให้เราเสียเปรียบฮุนเซน เพราะในขณะที่ฮุนเซนได้ประโยชน์จากการสร้างสถานการณ์ เรามีแต่เสียทั้งในส่วนของเลือดเนื้อ ความเดือดร้อนชาวบ้าน การท่องเที่ยว และบรรยากาศการลงทุน
การรักษาความสงบดีที่สุด แต่หากมีการละเมิดเราอีก เราต้องพร้อมตอบโต้ในทุกมิติเพื่อให้ฮุนเซนมีต้นทุนที่สูงขึ้น ผมไม่ได้พูดเพียงแต่การทหาร แต่หมายถึงมาตรการควํ่าบาตรในทุกด้าน รวมไปถึงการเจรจากำหนดเงื่อนไขกับ ASEAN ไว้ด้วยว่า การกระทำเช่นใดจะนำไปสู่การ sanction โดยกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด
การ sanction แม้มีผลทำให้ประชาชนที่บริสุทธิ์ของประเทศเป้าหมายต้องเดือดร้อน แต่ก็ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในโลกสากล ไม่มีใครอยากต้องใช้ แต่หากมีผลช่วยระงับไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงก็ถือว่าดีกว่า“