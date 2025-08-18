“ปลอดประสพ” ชี้ "ศึกเขมร" ไทยชนะแล้ว 5 ด้าน เหลือ 1 โจทย์หิน "สร้างความเชื่อมั่นประชาชน"

“ปลอดประสพ” แสดงความคิดเห็นกรณีความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ชี้ไทย "ชนะ" ใน 5 ด้าน ทั้งการทหาร การทูต เศรษฐกิจ สื่อ และการประจานความชั่วของกัมพูชา แต่ยังมี "โจทย์หิน" อีกหนึ่งข้อที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข คือการ "สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นกับประชาชนของตัวเอง" โดยระบุว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยไว้ใจรัฐบาล
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ในประเด็นไทยยังเหลือโจทย์หินอีก 1 อย่างในการต่อสู้กับเขมร โดยอดีตรองนายกฯ ได้ระบุข้อความว่า
"ศึกเขมรชนะไปแล้ว 5 ด้าน เหลือโจทย์หินอีก 1
กรณีไทยกับเขมรขณะนี้ ไม่ว่าผมจะพูดว่า เป็นการ “ปะทะหรือทำศึก” มันก็คือความหมายเดียวกัน เมื่อตรองดูขณะนี้ เรากำลังเผชิญอยู่ 6 ด้านพร้อมๆ กัน ชนะก็มี เสมอก็มี และกำลังเพลี่ยงพล้ำก็มี ดังนี้
1. ทางการทหาร เราชนะแน่นอน เรายึดพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ได้ 10 แห่งครึ่ง (ปราสาทตาควายได้ครึ่งเดียว) เราทำลายคลังอาวุธหลายแห่ง ทำลายรถติดจรวดหลายลำกล้อง ปืนใหญ่และรถถังได้จำนวนมาก เรื่องนี้ต้องรักษาสถานะเอาไว้ให้ได้ แต่สิ่งที่น่าสงสารคือ ทหารเขมรเสียชีวิตมากถึง 2,000-5,000 นาย
2. ทางการทูต ในระยะยาวเราชนะแน่นอน เพราะความจริงมีหนึ่งเดียว แต่กระทรวงการต่างประเทศก็ต้องเร่งเครื่องหน่อย ปล่อยวางความเป็นสุภาพบุรุษหรือที่เขาประชดกันว่า ลดความเป็น พณฯ หัวเจ้าท่านลงบ้าง เราต้องทำทั้งแบบคู่คือทีละประเทศ ทั้งแบบหมู่ในองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ UN
3. ทางเศรษฐกิจ เราต้องยอมเจ็บในระยะต้น ต้องบีบให้เขาตายอย่างเขียด เขาค้าขายจริงๆ ได้แค่กับเราและเวียดนามเท่านั้น อย่าเพิ่งเปิดด่านง่ายๆ และที่สำคัญคือ กระทรวงพาณิชย์ที่มีความคิดจะไปขอให้ลาวส่งสินค้าจากไทยไปกัมพูชานั้น อย่าได้ทำเด็ดขาด เป็นความคิดที่เลอะเทอะ มีอย่างที่ไหนอยากได้เงินแต่กลับไปช่วยศัตรู
4. ทางด้านสื่อ สื่อไทยนั้นทุกคนรักชาติ แต่กับสื่อต่างประเทศต้องออกแรงและเผลอๆ ต้องเสียเงิน ซึ่งประเทศไทยก็ได้เปรียบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว คือมีสื่อต่างประเทศใหญ่ๆ ตั้งอยู่ในเมืองไทยมากมาย ติดต่อกับเขาทุกวันสิครับ ส่วนเรื่องหลุดปากไปเชิญสื่อปลอมชาวอเมริกันที่ไปทำข่าวให้เขมรอยู่ในขณะนี้นั้น ผมว่าคิดผิด ที่ควรคือห้ามมันเข้าประเทศไทยจะดีที่สุด คนแบบนี้เชื่อไม่ได้ เชิญมันมาแล้วมันหักหลัง เราจะทำอย่างไร
5. ประจานความชั่วของเขมร เขมรไม่ยอมเจรจากับเราในเรื่องการกำจัดทุ่นระเบิดบุคคล และการปราบคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ ที่หลอกคนไปทั่วโลก เราต้องทุ่มเทประณามให้เต็มที่ คนเขาเกลียดและช่วยประณามไปทั่วโลก ด่าซึ่งๆ หน้าเลย ก่อนประชุมทุกครั้งบอกเขาให้ไปล้างมือ “เพราะอำมหิต มือเปื้อนเลือด” และให้ถามว่า อยากเป็นมาเฟียการพนันหรือไงจึงมีบ่อนเต็มบ้านเต็มเมือง และเป็นคนพุทธแบบไหนเที่ยวไปพูดปดหลอกคนเขาไปทั่ว
6. เรื่องสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นกับประชาชนของตัวเอง เรื่องนี้สำคัญมาก พูดตรงๆ ตอนนี้คนจำนวนมากไม่ค่อยไว้ใจรัฐบาล ควรทบทวนการพูด การแสดงออกทางสาธารณะเสียหน่อย รัฐบาลก็จะแก้ไขเรื่องนี้ได้
วันนี้ผมไปงานเลี้ยงเตรียมอุดมศึกษารุ่น 23 ไปกัน 30 คน รวมอายุได้ 2,400 ปี เราร้องเพลงปลุกใจสมัยคุณหลวงวิจิตรวาทการกันตลอด กรณีผมได้ปรารภว่าจะซื้อทุ่นระเบิดเขมรลูกละ 10,000 บาท ก็มีคนอยากร่วมลงขันด้วย คนไทยรักชาติทุกคนครับ รัฐบาลต้องใช้ความรักเหล่านี้เป็นฐาน เรามีกัน 67 ล้านคน เราคิดเหมือนกันอยู่แล้ว เพียงแต่ดันคิดคนละเวลา คนละทิศทาง และคนละมุมมอง รัฐบาลจึงต้องทำตัวเป็นวาทยกร (Conductor) ที่สามารถผสมผสานเนื้อเพลงและดนตรีแห่งความรักให้ไปในทิศทางเดียวกัน เราก็จะชนะแน่นอน"