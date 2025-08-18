ทัพบกเผยวิจัย “เจ้าเหมียวบำบัด” ช่วยเยียวยาหัวใจทหารผ่านศึกหลังสงครามได้

เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” เผยผลวิจัย เจ้าเหมียวสามารถช่วยบำบัดอาการ PTSD ให้ทหารผ่านศึกหลังสงคราม โดยการลูบขนแมวช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสงบ ลดความเครียดได้
วันนี้ (18 ส.ค.) เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ได้โพสต์ข้อความเผยว่า “แมวบำบัด เพื่อนหลังสงครามที่ช่วยเยียวยา อาการ PTSD
ทหารผ่านศึกจำนวนมากต้องเผชิญกับ ภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) ซึ่งมาพร้อมกับความวิตกกังวล ฝันร้าย และความโดดเดี่ยว ท่ามกลางความเจ็บปวดนั้น “แมว” กลายเป็นเพื่อนบำบัดที่ช่วยเยียวยาได้อย่างนุ่มนวล
การลูบขนแมวช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสงบ ลดความเครียด ขณะที่การดูแลและมีแมวอยู่เคียงข้าง ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่โดดเดี่ยว และมีโครงสร้างในชีวิตประจำวันมากขึ้น หลายงานวิจัยยังพบว่าการมีสัตว์เลี้ยงช่วยให้อาการซึมเศร้าและความเครียดจาก PTSD ลดลงอย่างชัดเจน
แมวอาจไม่ลบเลือนบาดแผลจากสงคราม แต่สามารถเป็นเพื่อนเงียบๆ ที่คอยเติมเต็มความอบอุ่นและความปลอดภัยให้หัวใจที่อ่อนล้าได้เสมอ
ทั้งนี้ไม่ใช่แค่แมวที่เยียวยาได้ สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ก็เยียวยาได้เช่นกันนะครับ”