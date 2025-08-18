“เด็กกัมพูชา” พูดไทยชัดแจ๋ว อ้างล้อมรั้วลวดหนามไม่ถูกต้อง ที่ตรงนี้เป็นของเขมร

ดรามาระอุชายแดน เด็กกัมพูชาพูดไทยชัดแจ๋ว อ้างสิทธิเหนือที่ดินติดรั้วลวดหนามที่ทหารไทยปักไว้ พร้อมข้อความสุดเดือด "ประชาชนไม่มีบ้านอยู่แล้วค่ะ"
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. เพจ “Lertler Verwang” โพสต์คลิปวิดีโอของเด็กหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่ง ขณะกำลังพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจน พร้อมกล่าวอ้างสิทธิในที่ดินบริเวณชายแดน โดยในคลิปดังกล่าวเด็กน้อยรายนี้ได้ใช้พื้นหลังเป็นรั้วลวดหนามที่ทหารไทยได้ล้อมไว้เพื่อแสดงอธิปไตยของไทย ทั้งนี้ เด็กหญิงคนนี้ได้ระบุว่า
"ข้างหลังรั้วนี้เป็นของเขมรนะคะ ไม่ใช่ของไทย" และเสริมว่า "ประชาชนไม่มีบ้านอยู่แล้วค่ะ"
อย่างไรก็ตาม ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“17.08 ⚠️ ไม่ทราบว่า 🇰🇭เด็กเขมรคนนี้เป็นลูกศิษย์ครูไทยท่านไหน? จาก ร.ร.ไทยใดเอ่ย⁉️ พูดไทยชัดแจ๋ว!
น้องฝากบอกคนไทย-ผู้นำไทยว่า :-
"ข้างหลังรั้วนี้เป็นของเขมรนะคะ ไม่ใช่ของไทย / หนูไม่มีบ้านอยู่แล้วค่ะ" !!!
“ห่วงใย .. กลัวเด็ก นร.เขมรเรียนไม่ทันเพื่อนจัง // ขอร้อง รบ.ไทย อย่าตัดงบการศึกษา นร./ นศ.ชาวเขมรเลยนะคะ” .. ไหมล่ะมึง
อิชั้นฝากคุณครูประจำชั้นไปบอกน้องด้วยนะคะ ว่า
“ตรงที่หนูชี้น่ะ .. โคตรพ่อโคตรแม่ของหนูเคยอาศัยอยู่โดยไม่เสียค่าเช่าให้ ประเทศไทยมานานเกินไปแล้วค่ะ อีกอย่าง .. หนูพูดไทยเก่งมาก ก็ควรโตมากับงานการดีๆ ไม่ใช่รับจ้างด่าประเทศเพื่อนบ้านแลกข้าว แลกขนม อยู่แบบนี้อะเนาะ .. มันไม่คืออะค่ะลูก!”