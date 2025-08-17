สุพรรณบุรี แถลงข่าวจัด “Suphanburi World Music” พร้อมผลักดันเมืองสุพรรณบุรีสู่ศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศไทย พบละครเวที “คีตอัศจรรย์ สุพรรณบุรี ปาฏิหาริย์แห่งรัก” THE MUSICAL ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2568 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นางดวงใจ กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี นายเมธี แย้มเกษร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.อู่ทอง และนายศุภวัฒน์ จงศิริ หรือ “ศุภักษร” ผู้กำกับการแสดง ร่วมกันแถลงข่าวเดินหน้าจัด “เทศกาลดนตรีสุพรรณบุรีวิถีใหม่” Suphanburi World Music ใช้ดนตรีขับเคลื่อน สร้างประสบการณ์รับรู้ ถึงการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ในรูปแบบใหม่ ละครประกอบบทเพลงเรื่อง “คีตอัศจรรย์ สุพรรณบุรีปาฏิหาริย์แห่งรัก” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2568 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อยกระดับการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี สู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศไทย” (Music City) และให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยใช้ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
สุพรรณบุรี เมืองดนตรีสู่ระดับสากล
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีรากฐานทางวัฒนธรรมดนตรีที่หยั่งรากลึกในวิถีชีวิตคนสุพรรณบุรี มีปูชนียบุคคลด้านดนตรีที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายรุ่น และมี “เบญจภาคีดนตรีสุพรรณบุรี” อันได้แก่ ดนตรีไทยเดิม ดนตรีพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต และดนตรีร่วมสมัย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเข้มแข็ง โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (UNESCO Creative City of Music) และกำลังเดินหน้าพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศไทย” (Music City) ทั้งนี้ การได้รับการยอมรับจากยูเนสโกช่วยให้จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถใช้ดนตรีเป็น Soft Power ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก และยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงดนตรี ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเทศกาลดนตรีสุพรรณบุรีวิถีใหม่ Suphanburi World Music ในครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ทางจังหวัดได้วางไว้”
ยกระดับวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า “เทศกาลดนตรีสุพรรณบุรีวิถีใหม่ Suphanburi World Music ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการยกระดับมรดกทางดนตรีและวัฒนธรรมสู่รูปแบบร่วมสมัย ไฮไลท์คือการแสดงละครเวที 3 องก์ ถ่ายทอดเรื่องราวทางดนตรีของสุพรรณบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต โดยองก์ที่ 1 เสกสรรปฐมคีตศาสตร์ราษฎร์สืบศิลป์ ถ่ายทอดจุดกำเนิดของศาสตร์ดนตรีของชาวสุพรรณบุรี ผ่านบทเพลงและการแสดงที่สะท้อนรากเหง้า วิถีชีวิต และความผูกพันระหว่างดนตรีกับชุมชน ทั้งเพลงไทยเดิม และเพลงพื้นบ้าน องก์ที่ 2 ทวิสานสายลูกทุ่งรุ่งชีวิน เป็นการบอกเล่าเรื่องราวการสืบทอดเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิต ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญของสุพรรณบุรีที่สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ และ องก์ที่ 3 ไตรศิลปินศิวิไลซ์ภาคี แสดงพลังของศิลปินรุ่นใหม่ที่เติบโตในยุคโลกาภิวัตน์ ผสมผสานดนตรีพื้นถิ่นเข้ากับความร่วมสมัย เกิดเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างกว้างขวาง ละครเวที “คีตอัศจรรย์ สุพรรณบุรี ปาฏิหาริย์แห่งรัก” THE MUSICAL ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีระบบมัลติมีเดียและเทคนิคเวทีระดับสากล ถือเป็นการเชื่อมร้อยระหว่างรากเหง้ากับความร่วมสมัย และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางดนตรี”
เมืองดนตรี-เทศกาลดนตรีดึงดูดนักท่องเที่ยว
นางดวงใจ กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ให้ข้อมูลว่า “ตั้งแต่สุพรรณบุรีได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านดนตรี ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อด้านการท่องเที่ยว โดยในปีที่แล้วสุพรรณบุรีจัดเป็นอันดับ 1 ของ 55 เมืองรองเมืองน่าเที่ยว และในปีนี้เป็นอันดับ 2 โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งการที่จะก้าวสู่การเป็น Suphanburi World Music จะยิ่งเป็นการพลิกโฉมด้านการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเดินทางมาเพื่อสัมผัสแหล่งท่องเที่ยว และเทศกาลด้านดนตรีมากยิ่งขึ้น”
ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายเมธี แย้มเกษร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.อู่ทอง การเสริมว่า “จังหวัดสุพรรณบุรีได้ใช้ดนตรีเป็นทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นยุทธศาสตร์ของทางจังหวัด เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเครือข่ายศิลปิน และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับพ่อเพลง แม่เพลง กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ คนที่มาท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มรับรู้ถึงปฏิทินกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ดนตรีมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อสร้างรายได้และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
ละครเวที “คีตอัศจรรย์ สุพรรณบุรี ปาฏิหาริย์แห่งรัก”
ไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมครั้งนี้คือการแสดงละครเวทีประกอบบทเพลง “คีตอัศจรรย์ สุพรรณบุรี ปาฏิหาริย์แห่งรัก” ผลงานการกำกับโดย “ศุภักษร” นายศุภวัฒน์ จงศิริ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางข้ามเวลา ของเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ย้อนสู่อดีตเพื่อพบกับตำนานดนตรีของสุพรรณบุรี ผ่านมิติแห่งบทเพลง และพลังของดนตรีที่เชื่อมโยงผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
“ศุภักษร” นายศุภวัฒน์ จงศิริ กล่าวว่า “การสร้างสรรค์ครั้งนี้นำแรงบันดาลใจจาก “เบญจภาคีดนตรีสุพรรณบุรี” มาผสานเข้ากับศิลปะการละครและการแสดงร่วมสมัย ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการแสดง Musical เต็มรูปแบบ พร้อมด้วยนักแสดง ศิลปิน และเยาวชนชาวสุพรรณกว่า 200 ชีวิต ที่มารวมพลังสร้างสรรค์ผลงานเพื่อบ้านเกิด การแสดงในครั้งนี้จะถ่ายทอดเชื่อมโยงสร้างแรงบันดาลใจสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้รับรู้ถึงความเมืองศิลปินของสุพรรณบุรี โดยจะมีบทเพลงของศิลปินเลือดสุพรรณมาถ่ายทอดนำเสนอความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี พร้อมด้วยบทเพลงและดนตรีที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ และเทคนิคแสงสีเสียงเต็มรูปแบบในโรงละครที่ทันสมัย อยากให้เยาวชนและประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจด้านดนตรีได้มารับชมกัน“
นักแสดงหลักร่วมสร้างสีสัน
การแสดงครั้งนี้ได้ศิลปินและนักแสดงชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดบทบาท อาทิ กัน นภัทร นักร้องหนุ่มเสียงคุณภาพขวัญใจมหาชน , เปาวลี พรพิมล ศิลปินสาวเสียงหวานบ้านสุพรรณ , เบล วริศรา นักร้องสาวเสียงสดใส , ติ๊ต๊ะ ชญานิศ จ่ายเจริญ นางเอกดาวรุ่ง , น็อตทอย แร็พเปอร์เลือดสุพรรณ ผู้ประพันธ์เพลงฮิต “ดวงใจ” , สมหญิง ศรีประจันต์ ทายาทแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ , มอส วัฒนา เพชรสุพรรณ ทายาทไวพจน์ เพชรสุพรรณ พร้อมทีมนักแสดงจากชุมชนและเยาวชนสุพรรณบุรี รวมพลังกว่าสองร้อยชีวิต
เชิญร่วมสัมผัสพลังดนตรีจากสุพรรณบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแสดง “คีตอัศจรรย์ สุพรรณบุรี ปาฏิหาริย์แห่งรัก” ได้ฟรี! ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2568 โดยการแสดงมีวันละ 2 รอบ คือ 10.30-12.00 น. และ 15.00-16.30 น. รวมทั้งสิ้น 6 รอบการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตามรายละเอียดการจองเพิ่มเติมได้ที่ :
