สุดงง! โพสต์ขายเตียงคนป่วยเจอทัวร์ลงเจ้าของถูกกดดันให้บริจาคทั้งที่ซื้อเอง

เพจดังเผยกรณีชายรายหนึ่งโพสต์ขายเตียงคนป่วยในกลุ่มเฟซบุ๊ก แต่กลับถูกสมาชิกกดดันให้บริจาคแทนการขาย สุดท้ายจำใจยกให้ฟรีทั้งที่ลงทุนซื้อด้วยเงินส่วนตัว เพจชี้เป็นการบังคับที่ไม่ถูกต้อง หากอยากได้บุญควรซื้อต่อแล้วนำไปบริจาคเอง
วันนี้ (17 ส.ค.) เพจ "ควาย+Social Airlines V.2•" ได้โพสต์ภาพที่มีชายรายหนึ่งได้โพสต์ขายเตียงคนป่วยลงกลุ่ม “หาอะไรก็เจอ พุธไทสง“ โดยผู้โพสต์ได้ถูกสมาชิกในกลุ่มกดดันให้นำเตียงผู้ป่วยไปบริจาคแทนการขาย ทำให้เจ้าของโพสต์ต้องตัดสินใจบริจาคเตียงคนป่วยทั้งที่ใช้เงินส่วนตัวซื้อมา โดยทางเพจมองว่าการที่ไปกดดันให้เขาบริจาคเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีใครถามสักคำว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินหรือไม่ หากอยากได้บุญควรซื้อต่อเขาและนำไปบริจาคเอง
ทางเพจระบุว่า “เจ้าของโพสต์เขาไม่ใช้เตียงคนป่วยแล้วเลยเอามาโพสต์ขาย แต่กลับโดนทัวร์ลง ให้เอาไปบริจาคสิ จะมาขายทำไมมีคนรอใช้เตียงเยอะแยะ เจ้าของเตียงโดนกดดัน ทั้งๆ ที่เตียงนี้ก็ชื้อมาเอง เลยโดนบังคับให้บริจาคแบบงงๆ แล้วไม่คิดว่าเขาต้องใช้เงินบ้างเหรอคะ”
ด้านเจ้าของเตียงได้โพสต์ระบุว่า “ขออภัยเรื่องเตียงนะครับ ผมอาจจะคิดน้อยไปหน่อยถึงโพสต์ขายจนเป็นประเด็น เพราะคิดว่าของซื้อมาต้องขายไปลืมคิดเรื่องการบริจาค สรุปผมจะบริจาคให้กับคนที่ต้องการใช้เตียงต่อนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่เตือนสติครับ”