หดหู่! นิด้าโพลชี้คนไม่ค่อยพอใจ สส. ไม่เลือกกลับเข้ามาใหม่เกินครึ่ง หมดหวังแก้ปัญหาประเทศ

สิ้นหวังแล้วการเมืองไทย ประชาธิปไตยบ้านพี่ นิด้าโพลชี้ประชาชนกว่า 32% ไม่ค่อยพอใจ สส. ที่มีอยู่ กว่า 50% ไม่เลือกกลับเข้ามาแน่ และไม่เลือก สส.ปาร์ตี้ลิสต์จากพรรคเดิมกว่า 40% หมดหวังแล้ว สส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะแก้ปัญหาประเทศ
วันนี้ (17 ส.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “มีความหวังหรือหมดหวังกับพรรคการเมือง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-14 ส.ค. 2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปัจจุบัน ในเขตเลือกตั้ง
จากการสำรวจเมื่อถามความพอใจของประชาชนต่อการทำงานของ สส. ปัจจุบัน ในเขตเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 32.29 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ รองลงมา ร้อยละ 28.24 ระบุว่า ไม่พอใจเลย ร้อยละ 27.18 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 11.60 ระบุว่า พอใจมาก และร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่ตอบ
สำหรับการเลือก สส. ปัจจุบัน ในเขตเลือกตั้งให้กลับเข้าสู่ตำแหน่ง หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 50.69 ระบุว่า ไม่เลือก รองลงมา ร้อยละ 25.57 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 23.74 ระบุว่า เลือก
ด้านความหวังของประชาชนต่อพรรคการเมืองที่มี สส. อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบัน (ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ในการแก้ปัญหาของประเทศ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.91 ระบุว่า หมดหวังแล้ว รองลงมา ร้อยละ 34.19 ระบุว่า ค่อนข้างหมดหวัง ร้อยละ 20.92 ระบุว่า ค่อนข้างมีความหวัง และร้อยละ 2.98 ระบุว่า มีความหวังมาก
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการเลือก สส. แบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคการเมืองเดิมที่เคยเลือกเมื่อปี 2566 หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 40.46 ระบุว่า ไม่เลือก รองลงมา ร้อยละ 29.47 ระบุว่า เลือก ร้อยละ 26.95 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 3.12 ระบุว่า ยังไม่เคยไป/ไม่ได้ไปลงคะแนนเสียง