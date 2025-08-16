คลิปฉาว! อดีตรอง ผบ.ตร.ห่มจีวรบุกสำนักงาน ขโมยเอกสาร ผู้เสียหายหวั่นแทรกแซง หลัง พฐ.ยังเงียบ

คดีที่ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา อดีต รอง ผบ.ตร. ถูกกล่าวหาลอบบุกอาคารสำนักงานขณะ บวชเป็นพระสงฆ์ ยังคงไร้ความคืบหน้า แม้มี วิดีโอคลิปจากกล้องวงจรปิด บันทึกภาพเหตุการณ์ชัดเจนและส่งมอบถึงมือพนักงานสอบสวนแล้ว
นายอัครวิชญ์ เนติพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เปิดเผยว่า ได้ส่งมอบคลิปดังกล่าวให้ พนักงานสอบสวน สน.บางรัก เพื่อยืนยันว่าเป็นภาพจริง ไม่ใช่การตัดต่อ พร้อมส่งต่อไปยังสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) เพื่อพิสูจน์ทางเทคนิค แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานผลอย่างเป็นทางการ
นายอัครวิชญ์ ระบุว่ามีความกังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นอดีตนายตำรวจระดับสูง อาจมีอิทธิพลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแทรกแซงผลการตรวจสอบ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างโปร่งใส เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์หลักฐาน และคุ้มครองพยานหลักฐานเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าโดยไม่ถูกบิดเบือน
ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2563 มีหนังสือจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคำสั่งให้สำนักงานจเรตำรวจสอบข้อเท็จจริง กับ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา อดีต รอง ผบ.ตร. แต่เรื่องยังไม่เดินหน้า ขณะที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินคดีวินัยร้ายแรงได้ไม่เกิน 3 ปีนับจากพ้นตำแหน่ง โดยอดีตรอง ผบ.ตร. รายนี้ลาออกเมื่อ 30 กันยายน 2565 หากปล่อยให้พ้นวันที่ 30 กันยายน 2568 จะหมดสิทธิเอาผิดทันที ถึงแม้โทษสูงสุดถึงขั้นถอดยศก็ตาม