หวาดเสียว! รถไฟตกรางขณะขนน้ำมัน "นอมินีฮุนเซน" ไปชายแดน เขมรมุงสบโอกาสแห่นำถังรองเก็บไว้ใช้

เกิดเหตุรถไฟบรรทุกน้ำมันบริษัทเตลา ในเครือนอมินีฮุนเซน ตกรางบนเส้นทางจากพนมเปญไปพระตะบอง คาดกำลังขนน้ำมันดีเซลไปพื้นที่ชายแดน แต่ฝนตกสภาพรางลื่นจึงตกรางเสียก่อน ขณะชาวบ้านต่างพากันน้ำถังมารองเอาน้ำมันที่รั่วออกมาเพื่อเก็บไว้ใช้ โดยไม่สนใจว่าจะเสี่ยงเกิดระเบิดหรือไฟไหม้ขึ้นมาหรือไม่
วันนี้(16 ส.ค.) สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานอ้างการให้สัมภาษณ์ของนายพน ริม โฆษกกระทรวงโยธาธิการและคมนาคม ยืนยันว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2568 รถไฟบรรทุกน้ำมันของบริษัท “เตลา” ได้ตกรางบนเส้นทางรถไฟสายเหนือ (เส้นทางรถไฟบรรทุกน้ำมันพนมเปญ-บึงปริง จังหวัดพระตะบอง) เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ PK274 ในหมู่บ้านตูลตาเอก ตำบลตูลตาเอก เมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง
นายพน ริม ให้สัมภาษณ์กับเครือข่าย Fresh News เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพรางที่ลื่น ทำให้รถไฟ 4 ขบวนตกราง รวมถึงรถไฟบรรทุกน้ำมัน 3 ขบวนที่พลิกคว่ำ และรางรถไฟเสียหายเป็นระยะทาง 70 เมตร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ ตำรวจและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
นายพน ริม กล่าวว่า หลังเกิดเหตุบริษัทรอยัล ได้ส่งเครน 2 คัน และรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทเตลาหลายคัน เพื่อสูบน้ำมันออกและเตรียมรถดับเพลิงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทางการได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและห้ามประชาชนเข้าถึงบริเวณที่เกิดเหตุและห้ามมิให้เข้าถึงบริเวณที่น้ำมันรั่วไหลบนทางรถไฟ
นายพน ริม กล่าวว่า คาดว่าการติดตั้งสะพานใหม่จะแล้วเสร็จในเย็นวันนี้ และการบูรณะทางรถไฟชั่วคราวและการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จในวันที่ 17 สิงหาคม 2568
ทั้งนี้ บริษัทน้ำมันเตลา มีชื่อเต็มว่า Kampuchea Tela ก่อตั้งโดย ออกญา ชุน ออน เมื่อปี 1999 แต่ถูกมองว่าเป็นบริษัทนอมินีของนายฮุนเซน ผู้มีอำนาจสูงสุดในกัมพูชาปัจจุบัน โดยมีนางบุน รานี และนางฮุน มานา ภรรยาและลูกสาวของนายฮุนเซนถือหุ้นในบริษัทนี้ด้วย
ขณะที่เฟซบุ๊ก Mee Nabon ของนายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที พิธีกรรายการสภากาแฟทาง NEWS1 มีการโพสต์ภาพรถไฟตกรางในกัมพูชา พร้อมข้อความว่า “#รถขนดีเซลไปจังหวัดชายแดน เมื่อเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนเที่ยงวันนี้ เหตุเกิดในอำเภอพระตะบอง ระหว่างพิกัด ต.โอชากับตำบลตาเอก บริษัทขนส่งน้ำมันดีเซลที่ลากขนส่งน้ำมันดีเซลมาจากกรุงพนมเปญได้เกิดอุบัติเหตุตกราง เป็นการลำเลียงน้ำมันจากกรุงพนมเปญเข้าสู่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ลำเลียงพลังงานเข้าสู่จังหวัดชายแดน!!”
ส่วนเฟซบูีก Army Military Force มีการโพสต์วิดีคลิปรถไฟตกรางในกัมพูชาโดยมีน้ำมันรั่วไหลออกมาจำนวนมากและชาวบ้านต่างพากันนำภาชนะมารองเก็บไว้ พร้อมระบุข้อความว่า เกิดเหตุรถไฟบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำตกรางในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ชาวบ้านเขมรจำนวนมากในพื้นที่ พากันเข้าไปขโมยน้ำมันจากรถไฟที่ประสบเหตุ