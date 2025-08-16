กัมพูชา "โป๊ะแตก" พาผู้สื่อข่าวต่างชาติลงพื้นที่กล่าวหาไทยรุกราน แต่กลับเจอ "หลักเขตไทย" คาตา

เมื่อกัมพูชานำนักข่าวต่างชาติลงพื้นที่ชายแดน เพื่อกล่าวหาไทยรุกล้ำอธิปไตย แต่สถานการณ์กลับพลิกผันเมื่อนักข่าวพบ "หลักเขตประเทศไทย" คาตา สร้างความอึดอัดให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาจนตอบว่า "ผมไม่รู้“
จากกรณี เหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังจากที่ทางการกัมพูชาได้นำคณะสื่อมวลชนต่างชาติลงพื้นที่ เพื่อกล่าวอ้างว่าประเทศไทยได้รุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชา
ล่าสุด วันนี้ ( 16 ส.ค.) เพจ ”Army Military Force” ได้โพสต์คลิปเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้พานักข่าวไปยังจุดที่อ้างว่ามีการรุกล้ำเข้ามาของทางทหารไทย
แต่สถานการณ์ได้พลิกผันเมื่อนักข่าวต่างประเทศรายหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามเจ้าหน้าที่กัมพูชาเกี่ยวกับ "หลักเขตของประเทศไทย" ที่เห็นได้ชัดเจนในบริเวณดังกล่าว
คำถามดังกล่าวสร้างความอึดอัดให้กับเจ้าหน้าที่กัมพูชาอย่างเห็นได้ชัด โดยมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวตอบกลับด้วยท่าทีเลิ่กลั่กว่า "ผมไม่รู้!"
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมักมีการกล่าวอ้างเรื่องการรุกล้ำอธิปไตยจากฝ่ายเขมรอยู่เป็นระยะ
ขณะนี้ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว แต่คาดว่าเหตุการณ์นี้อาจนำไปสู่การหารือหรือการชี้แจงระหว่างสองประเทศต่อไป