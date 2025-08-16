xs
กองทัพบก–กต.ร่วม ICRC ลงศรีสะเกษ-อุบลฯ-สุรินทร์ ดูความเสียหายเหตุเขมรโจมตีพื้นที่พลเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพบก และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ร่วมต้อนรับคณะ ICRC ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบประชาชนตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา

เมื่อวันที่ 11–14 ส.ค. 68 กองทัพบกร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ในการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนจากการโจมตีของทหารกัมพูชา

พื้นที่สำรวจประกอบด้วย อ.พนมดงรัก และ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์, อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีส่วนราชการจังหวัดร่วมให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

การปฏิบัติของ ICRC ดำเนินตามมาตรฐานสากล ภายใต้หลักความเป็นกลางและไม่ตัดสิน “ถูก–ผิด” ของคู่ขัดแย้ง มุ่งเน้นการปกป้องและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตามอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้นำศาสนา

ข้อมูลที่รวบรวมได้ จะถูกส่งตรงถึงหัวหน้าส่วนราชการของทั้งสองประเทศ โดยไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของ ICRC ที่ยึดถือเสมอมา

บรรยากาศโดยรวมสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพบก กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และ ICRC ในการขับเคลื่อนกลไกด้านมนุษยธรรมสากล โดยทุกฝ่ายต่างยืนยันจุดยืนร่วมกันว่า ต้องยึดมั่นปฏิบัติตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด



























































