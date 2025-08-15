MEA ร่วมกับ กทม. จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม เส้นทางถนนรามคำแหง ช่วงแยกรามคำแหง ถึงซอยรามคำแหง 85

นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม เส้นทางถนนรามคำแหง ช่วงแยกรามคำแหง ถึงซอยรามคำแหง 85 ร่วมกับ นายมิพล ปุณวัชระพิศาล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานราชการ และหน่วยงานผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม Alexander Bangkok ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยเร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจะดำเนินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม เส้นทางถนนรามคำแหง ช่วงแยกรามคำแหง ถึงซอยรามคำแหง 85 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ และประชาชนจำนวนมาก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและรื้อถอนเสาสายในปี 2571 เพื่อเพิ่มความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบจ่ายไฟ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างควบคู่กับโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ในช่วงเวลา 22.00–05.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการจราจร
นอกจากนี้ MEA และกรุงเทพมหานครยังร่วมมือกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวเส้นทางโครงการ ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ของประเทศไทย ในปี 2568 โดยจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาเยือน และสะท้อนความพร้อมของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของอาเซียน
สำหรับการก่อสร้างประกอบด้วย งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะช่วยพัฒนาเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง พร้อมรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจและชุมชนในพื้นที่ในอนาคต
ภาพรวมการดำเนินงานปัจจุบัน MEA ได้เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินแล้ว 88.8 กิโลเมตร และในปี 2568 จะดำเนินการเพิ่มเติมอีก 26.9 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมเป็นระยะสะสม 115.7 กิโลเมตร ตั้งเป้าดำเนินการรวมทั้งหมด 313.5 กิโลเมตรภายในปี 2572