“เสธ.เบิร์ด” ท้า “ฮุนเซน” ถ้าห่วงใย 18 เชลยศึกจริง ให้ถอนกำลังแลกกัน

“เสธ.เบิร์ด” ท้า “ฮุนเซน” ถ้าห่วงใย 18 เชลยศึกจริง ให้กัมพูชาถอนกำลังทหารที่เผชิญหน้ากันออกจากชายแดน ไทยจะปล่อย 18 เชลยศึกคืน ชี้ถ้าไม่ตกลงแสดงว่าแค่ละครลวงโลก ไม่ได้ห่วงใยจริง ย้ำไทยยังไม่ปล่อยคืนเพราะยังมีความเสี่ยงปะทะ
วันนี้(15 ส.ค.) พล.ต.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Wanchana Sawasdee ว่า การที่ฮุนเซนเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวเชลยศึกนั้น วัดความจริงใจ ฮุนเซนว่าจะป็นละครลวงโลกหรือไม่ ห่วงคนเหล่านี้จริง หรือ เป็นเพียงฉากบังหน้าเท่านั้น
“เอาอย่างนี้ไหม แลกกัน ไทยปล่อยตัวเชลยศึก 18 คน ส่วนเขมรถอนกำลังเผชิญหน้าตลอดแนวชายแดน กล้าแลกกันแบบนี้ไหม ถ้าห่วงพวกเขาจริง 18 (เชลยกับถอนกำลัง)
“กลับกันถ้าเป็นฝ่ายไทย โดนจับเป็นเชลย แม้เพียงคนเดียว เรายอมแลกนะ การถอนกำลังแลกกับอิสระภาพของกำลังพล 1 คน
“ถ้าฮุนเซนตกลง = จริงใจ ห่วงอย่างจริงใจ
“ถ้าเงียบนิ่งเฉย หรือไม่ตกลง=ละครลวงโลก
“เหตุที่ไทยยังไม่ปล่อยเชลย 18 คนนี้เพราะ กำลังเผชิญหน้าตามชายแดนยังมีอยู่ นั่นหมายความว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการปะทะกันอีกครั้ง การปล่อยเชลยกลับไปอาจมีความเป็นไปได้ที่เขาเหล่านี้จะกลับมาจับอาวุธขึ้นต่อสู้อีก
“ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจึงมีความจำเป็นต้องถอนกำลังเผชิญหน้าออกทั้งหมด นั่นคือความขัดกันของอาวุธหมดลง ถ้าเขมรถอน ไทยจะถอนด้วยหลังจากเขมรถอนแล้ว 5 ชั่วโมง” พล.ต.วันชนะ กล่าว