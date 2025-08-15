พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ชี้กัมพูชากล่าวหาไทยใช้อาวุธเคมีเป็นเท็จ ท้าส่งหลักฐานที่เนเธอร์แลนด์

พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ ยืนยันข้อกล่าวหากัมพูชา ระบุว่าไทยใช้อาวุธเคมีโจมตีเป็นเท็จ หากมีข้อสงสัยให้ส่งหลักฐานไปที่องค์การห้ามอาวุธเคมี ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่กลับไม่ทำนอกจากใช้ภาพปลอม
วันนี้ (15 ส.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ แถลงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาประเทศไทยใช้อาวุธเคมี โดยระบุว่า ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (The Chemical Weapons Convention หรือ CWC) และพิธีสารเจนีวา ค.ศ. 1925 ว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธเคมี ซึ่งไทยได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงไม่น่าจะมีอาวุธเคมีหลงเหลืออยู่
พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลกล่าวว่า ข้อกล่าวหาที่กัมพูชานำเสนอ ซึ่งอ้างภาพเครื่องบินโปรยสารสีแดงนั้น เป็นภาพจากสหรัฐอเมริกาในเหตุการณ์ดับไฟป่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่ใช่เหตุการณ์จริงในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา แต่เรื่องดังกล่าวยังถูกนำมารื้อฟื้นในช่วงนี้ โดยมีกำลังทหารกัมพูชาใส่หน้ากากถ่ายรูปหรือทำคอนเทนต์อ้างว่ากลัวอาวุธเคมี
ทั้งนี้ หากกัมพูชามีข้อสงสัย ต้องดำเนินตาม กระบวนการอนุสัญญา CWC ผ่านองค์การห้ามอาวุธเคมี (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons หรือ OPCW) ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยต้องส่งหลักฐานทางการแพทย์และตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ หากพบข้อสงสัยจริง OPCW จะส่งผู้ตรวจสอบมายังพื้นที่เกิดเหตุ แต่กัมพูชาไม่เคยใช้ช่องทางนี้ เพียงแต่กล่าวหาลอย ๆ ทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายตื่นตระหนก
"ผมได้รับคำถามมากมายมาจากทางชายแดน ซึ่งผมก็ได้ให้คำแนะนำไปว่าจะต้องทำตัวอย่างไร ความจริงมีหรือไม่ ซึ่งคำตอบของผมก็คือไม่น่าจะเป็นจริง เพราะเขาถูกจับได้แล้วว่าเอาภาพปลอมมา แล้วไม่มีหลักฐานอื่นๆ ประกอบเลย อันนี้ยืนยันหนักแน่นแน่นอน สิ่งที่กัมพูชากล่าวหาและกัมพูชาควรจะปฏิบัติตามครรลองคลองธรรม แต่มิได้ปฏิบัติ เพียงแต่ได้เผยแพร่คำกล่าวหานี้ทั่วไป แม้กระทั่งในต่างประเทศ สถานทูตกัมพูชาในบางประเทศ ก็ได้กล่าวหาขึ้นมา" พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล กล่าว