รมต.กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดงานอบรม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประชุมอบรม “นักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส.) รุ่นที่ 4” โดยมี นิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงฯ ชญานันท์ ภักดีจิตต์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืนและอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มร. โรบิน ลี รองประธานและผู้จัดการทั่วไป โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องพาโนรามา 2 เมื่อวันก่อน