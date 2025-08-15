ทภ.2 ยันภาพปลดธงไทย-รื้อลวดหนามแค่คอนเเทนต์ แฉจุดถ่ายทำอยู่ลึกเข้าไปในเขตกัมพูชา 500 เมตร

กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันภาพทหารกัมพูชาปลดธงชาติไทย รื้อลวดหนาม ไม่เป็นความจริง จาการตรวจสอบพบเป็นการถ่ายทำในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ทางทหาร “เดโช เบาะสะเบา ซำแต” อยู่ลึกเข้าไปในเขตกัมพูชา 500 เมตร
วันนี้(15 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.29 น. เฟซบุีกเพจ "กองทัพภาคที่ 2" โพสต์ข้อความว่า ข่าวสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่ามีกำลังทหารกัมพูชาเข้าปลดธงชาติไทย พร้อมรื้อถอนแนวรั้วลวดหนามแบบหีบเพลง ไม่เป็นความจริง(Fake News)
กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่ามีกำลังทหารกัมพูชาเข้าปลดธงชาติไทย พร้อมรื้อถอนแนวรั้วลวดหนามแบบหีบเพลง ซึ่งฝ่ายทหารไทยได้วางเป็นแนวกั้นบริเวณฐานปฏิบัติการซำแต ใกล้ปราสาทตาเมือนธม นั้น
จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า บริเวณดังกล่าวมีป้ายอักษรภาษาเขมรระบุว่า “เดโช เบาะสโบว ซำแต” ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามพื้นที่ซำแต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 500 เมตร โดยฐานเสาธงที่ปรากฏในภาพ คาดว่าเป็นเสาธงของหน่วยทหารกัมพูชาในพื้นที่ และมีการตัดต่อภาพให้เป็นธงชาติไทย ทั้งนี้ ฝั่งกัมพูชาพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์ทางทหาร “เดโช เบาะสะเบา ซำแต”
กองทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด จึงขอยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่เป็นความจริง(Fake News)