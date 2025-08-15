เหิมเกริมหนัก! ทหารเขมรเข้าปลดธงชาติไทยทิ้งที่ฐานจุ๊บตาโมก

เพจ “Army Military Force" เผยภาพทหารเขมร เข้าปลดธงชาติไทยทิ้งที่ “ช่องจุ๊บตาโมก” ซ้ำยังรื้อรั้วลวดหนามหีบเพลงออกเกลี้ยง
วันนี้ (15 ส.ค.) เพจ “Army Military Force” เผยภาพทหารเขมร เข้าปลดธงชาติไทยทิ้งที่บริเวณ “ช่องจุ๊บตาโมก” ห่างจากปราสาทตาเมือนธม 1 กิโลเมตร
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “เขมรเหิมเกริมหนัก! เข้าปลดธงชาติไทยทิ้ง พบยังรื้อรั้วลวดหนามหีบเพลงออกเกลี้ยงที่ทางทหารไทยติดตั้งเอาไว้บริเวณฐานปฏิบัติการจุ๊บตาโมก ห่างปราสาทตาเมือนธมไปทางตะวันตก 1 กิโลเมตร”
ชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่น เช่น เดี๋ยวภูมิ...ก็บอกเขาแค่เก็บวางไว้ให้เฉยๆ , พวกเขมรหน้าด้านมาก อยากได้แผ่นดินไทยจนต้องมารื้อลวดหนามออก , ทหารไทยเข้าพื้นที่ด่วนครับ มันกล้ามาก