“กัลเดอร์มา” เปิดเวที GAIN Business Academy เดินหน้ายกระดับศักยภาพพันธมิตรคลินิก ก้าวสู่ยุค AI และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

กรุงเทพฯ - กัลเดอร์มา (Galderma) ผู้นำด้านนวัตกรรมดูแลผิวและความงามระดับโลก เดินหน้าขับเคลื่อนอนาคตธุรกิจความงามสู่ยุค AI และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เปิดเวทีสัมมนา “GAIN Business Academy” ภายใต้หัวข้อ “Revolutionizing Customer Engagement in Aesthetics with AI - ยกระดับความสามารถด้านเครื่องมือ AI ปรับตัวสู่ยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ” ดึงกูรูด้าน AI ร่วมแชร์องค์ความรู้และแนวทางการนำ AI ไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจความงามเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงานของพันธมิตรคลินิกเสริมความงาม เพิ่มขีดความสามารถ และพลิกโฉมการสร้างประสบการณ์ความงามให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
ภก.พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการแฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจความงาม บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี แต่กลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม เพราะผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญต่อ ‘ประสบการณ์เฉพาะบุคคล’ ที่เข้าใจความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง และมองหาบริการที่สะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวเข้าคลินิก กัลเดอร์มาเชื่อว่าดาต้าและเทคโนโลยี AI จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับศักยภาพการบริการสู่การสร้างประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล (Personalized) และเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงจัดสัมมนา GAIN Business Academy ในหัวข้อ ‘Revolutionizing Customer Engagement in Aesthetics with AI - ยกระดับความสามารถด้านเครื่องมือ AI ปรับตัวสู่ยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ’ โดยเชิญ คุณศิเวก สัจเดว ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและที่ปรึกษาด้าน AI Transformation ร่วมถ่ายทอดแนวทางการประยุกต์ใช้ AI และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติให้แก่แพทย์และพนักงานของพันธมิตรคลินิกความงาม”
แนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI สำหรับคลินิกความงาม
G - Grounding in AI: ทำความเข้าใจพื้นฐานของ AI เพราะก่อนใช้งานสิ่งใด ควรต้องมีความรู้พื้นฐานของสิ่งนั้น
A - Audience & Alignment: การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้า พร้อมการสร้างฐานลูกค้าผ่านการวิเคราะห์บุคลิกภาพของลูกค้า (Personas) เพื่อการทำการตลาดที่แม่นยำและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
L - Leveraging Lead Generation: การใช้ AI เพื่อระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในโลกการตลาดดิจิทัล
D - Driving Daily Efficiency: การใช้ AI เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานประจำวัน ทั้งการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่องค์กร เช่น การสร้างคอนเทนต์ การสร้างสรรค์แคมเปญ การนำเสนอแผนงาน ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Manus หรือ Google AI studio
E - Experience & Evolution: การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า อาทิ สร้างแชตบอตตอบคำถามลูกค้าด้วย Gems
R - Research & Resource: การวิจัยตลาดและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ NotebookLM
M - Master Plan Creation: การวางแผนและออกแบบการใช้ AI ในองค์กรอย่างเป็นระบบ
“บริษัทฯ เชื่อว่าการเลือกใช้เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานแต่ละด้านจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้พันธมิตรคลินิกความงามในยุคดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนการเดินหน้าครั้งนี้ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงานทุกมิติ โดยความมุ่งมั่นนี้สะท้อนผ่านงานสัมมนา GAIN Business Academy ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทรนด์ และทิศทางของตลาดความงามในอนาคต เพื่อให้พันธมิตรของเรามีความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมความงามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” ภก.พิรพัฒน์กล่าวทิ้งท้าย