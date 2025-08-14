ระทึก! 2 ฮีโร่เรือไทยสมายล์โบ้ท กระโดดช่วยหญิงท้อง 5 เดือนรอดกลางเจ้าพระยา (ชมคลิป)

ชื่นชม 2 พนักงานใจกล้า คว้าห่วงยางและเสื้อชูชีพกระโดดจากเรือฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าช่วยหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือนที่กระโดดจากสะพานพระนั่งเกล้า จนสามารถนำลงเรือได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากผู้เห็นเหตุการณ์
วันนี้ (14 ส.ค.) เพจ "ไทยสมายล์โบ้ท" โพสต์คลิปเหตุการณ์นาทีชีวิต โดยเผยภาพขณะสองพนักงานฮีโร่เข้าช่วยสาวท้อง 5 เดือนกระโดดสะพานพระนั่งเกล้า กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
เรื่องราวดีๆ นายชาคริช สาคะริชานนท์ และนายสุพักษ์ ภู่เสือ สองพนักงานไทยสมายล์โบ้ท คว้าห่วงยางกับเสื้อชูชีพ กระโดดลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าช่วยชีวิตหญิงสาวท้อง 5 เดือนที่กระโดดลงจากสะพานพระนั่งเกล้า
ล่าสุดได้นำมานั่งพักบนเรืออย่างปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
